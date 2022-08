El Hoyo: Padres y alumnos autoconvocados de las escuelas 734 y 7727 exigen que el Estado garantice la seguridad edilicia

Hoy padres y alumnos autoconvocados de las escuelas 734 y 7727 , frente al edificio de la escuela , exigieron al Estado se arbitren los medios que de inmediata solución a los problemas estructurales y se garantice por escrito y con firma oficial de responsables la seguridad en materia edilicia, por el bienestar del alumnado y los/las trabajadores de la educación.

Estuvieron presente escuchando las voces de reclamo e informando lo actuado hasta la fecha, los directores Martin Arismendi (734) y Silvia Lubatti(7727) y el delegado administrativo Región I Pedro Fernández.

A su turno el director de la escuela 734, informó que durante la jornada del jueves recibieron la visita de una comisión de personal de obras públicas y educación de la provincia, quienes relevaron el estado de infraestructura edilicia, lo que quedó plasmado en un acta compromiso; ahora en los próximos días se espera la visita de un ingeniero estructuralista quien tendrá la responsabilidad de realizar un informe técnico ante las fallas edilicias (rajaduras paredes etc.). “Arismendi aclaró que” Esto no quiere decir que la semana que viene empiezan las clases. Las clases no van a reiniciar si el informe no habilita el aula segura… “.

Por su parte el responsable de delegación Región I, Pablo Fernández sostuvo “El compromiso es que venga un ingeniero estructuralista, en principio a simple vista nos dijeron(jueves11) que a simple vista la escuela no tendría ningún problema estructural grave, pero se van a hacer los recaudos para monitorear las juntas de dilatación (rajaduras) “. A esto informó que Camuzzi Gas del Sur, ya certificó que el sistema de gas y calefacción se encuentra en condiciones, las calderas ya están funcionando.

Los presentes acordaron elevar una nota a las autoridades directivas de ambas escuelas, la delegación administrativa, como así también a los Ministerios de Educación y de Infraestructura de la provincia.

En dicha misiva exigen que se garantice la seguridad en la escuela , considerando que las reparaciones que se determinen realizar en el establecimiento deberían ejecutarse sin la presencias de alumnos en el mismo, ya que se pondría en riesgo a sus hijos/as ; es en ese marco que exigen puntualmente al Estado Provincial que : 1)El informe del ingeniero estructuralista sea de carácter público; 2) que el reinicio de clases sea posible solo bajo el compromiso escrito y refrendado por las partes actuantes asumiendo la responsabilidad que no habrá riesgo alguno para nuestros hijos.