El Hoyo logró un subcampeonato en los Juegos Nacionales Evita



En la cita en Mar del Plata, Ema Gorognano fue subcampeona en jabalina y alcanzó el 4° puesto en martillo. Mientras que Aitana Dzikowicki Di Anibal llegó a los 5° puestos en bala y martillo y Benjamín Tiziano Toledo Di Anibal resultó 8° en salto en alto y 9° en salto en largo.

En cada prueba participan entre 23 y 28 atletas. Las series se desarrollan en dos grupos, luego pasan 12 a la final A con 3 lanzamientos, después quedan 8 y hacen 3 lanzamientos más.

Las atletas venían de tener una destacada labor en los Juegos Binacionales de la Araucanía en Chile al llegar a las finales en sus disciplinas. Benjamín se sumó al equipo de Chubut en los Evita con una gran performance en sus competencias.

La próxima competencia es el regional que se hará en El Hoyo el próximo sábado 21 de noviembre con participantes de toda la Cordillera