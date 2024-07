El Hoyo: Investigan por abuso sexual con acceso carnal a conocido vecino y productor

Lo confirmó el fiscal de la Comarca Dr. Carlos Díaz Mayer, tras ocho allanamientos realizados el viernes con el secuestro de elementos positivos, entre ellos con prueba biológica, entorno a la causa que se investiga que tiene como víctima una joven.” Por el momento hay una víctima, creemos que podrían haber otras…” dijo el Fiscal.

También se secuestraron teléfonos celulares, dos camionetas, entre otros elementos suficientes( municiones y armas), importantes para la investigación e imputación al productor de fruta fina denunciado por violación , sobre quien pesa también una causa del 2021 en curso bajo el ruedo de la justicia federal por trata y explotación de personas.

Los vehículos secuestrados serán sometidos a prueba odorífica con canes, para determinar si la víctima fue trasladada en algún momento en alguno de las camionetas.

Así mismo El fiscal, informó que si bien junto con los pedidos de allanamientos se solicitó la detención del imputado, pero la juez solo ordenó procedimientos de allanar , por entender que no había elementos suficientes , por lo tanto el hombre investigado permanece en libertad. “ No descarto en los próximos días volver a pedir la detención , hay varios elementos relacionados con el delito, que nos van a dar pruebas para poder avanzar con la imputación. Por el momento no hay ningún elemento de fuga de esta persona, si hay algunos indicios que nos hacen creer que pudo haber intentado tapar algunos elementos relacionados directamente con las pruebas del delito”, indicó el fiscal Dr. Carlos Díaz Mayer.

La intervención judicial, se activó con la denuncia de la víctima, cuya declaración será ampliada los próximos días.

Así mismo el Fiscal, señaló que no descarta la posibilidad de que se sumen más imputados como así también nuevas victimas .

A esto añadió “ Es importante que la gente sepa que esta la investigación abierta, si alguien a tenido algún problema que lo denuncie , que la fiscalía y la policía está dispuesta a recibir denuncias de este o cualquier otro delito..”, “ Es fundamental que las personas víctimas de delitos, de cualquier edad niños, adolescentes y adultos, realicen la denuncia … es la única forma que tenemos para poder avanzar …”

Por otra parte, Díaz Mayer sostuvo que la víctima no estuvo privada de su libertad , aunque si su DNI había sido retenido “No necesariamente para este tipo de delito es necesario privar la libertad, aunque que retengan su documento podría ser parte de la determinación del delito, como una semi libertad también es parte de este delito de trata o maniobra para tenerla a su merced para poder seguir abusando a la víctima”, explicó el fiscal.

El investigado es un conocido vecino de El Hoyo, con una causa penal de índole federal elevada a juicio pendiente de resolución, que tiene como víctima a una chica chaqueña sometida a trata y explotación en la chacra propiedad del acusado.

Los allanamientos contaron con la intervención de la comisaria de la mujer y comisaria El Hoyo, policía rural de El Maitén, brigada de investigaciones y fiscalía Comarca Andina con asiento en El Hoyo.

En el mismo marco y de forma inmediata tomado conocimiento de la situación, se activó protocolo de asistencia a la víctima, con la intervención del SAV(servicio de asistencia a la víctima), y no se descarta la intervención del división especial de trata de personas de la provincia del Chubut.