El Hoyo intensifica los trabajos de limpieza y prevención

La municipalidad de El Hoyo avanza con el «Programa de Mitigación, Manejo de Combustibles y Silvicultura Preventiva» en conjunto con la Secretaría de Bosques, el cual tiene como objetivo la prevención de incendios forestales mediante la limpieza, apertura y mantenimiento de accesos en casos de emergencia en distintos puntos de la localidad.

Las actividades comenzaron con la limpieza, raleo, poda y quema de residuos forestales en dos sectores de los barrios Currumahuida y Desemboque, llevadas a cabo por dos cuadrillas de 5 vecinos cada una, pertenecientes a cooperativas de la zona.

Los trabajos permitirán evacuaciones preventivas más seguras y al ensanchar los caminos, un mejor acceso de vehículos de emergencia y disponer de barreras cortafuegos más eficaces.

Los acciones continuarán con el apeo de árboles con riesgo, la limpieza de interfase urbano-forestales, mantenimiento y apertura de cortafuegos, fajas de ensanche en caminos y limpieza debajo de transformadores.