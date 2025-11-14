El Hoyo fue sede del cuarto Plenario Provincial de 2025 de Adultos Mayores

En el marco de la recientemente promulgada ley provincial I N° 835 se inauguró el acto de presentación e inicio del 89° Plenario Provincial de Adultos Mayores del Chubut.

En este encuentro provincial se buscó promover y continuar políticas de bienestar y fortalecimiento de derechos, reuniendo a Autoridades provinciales, municipales y nacionales P.A.M.I., con el fin de trabajar en la integración social y el acceso a programas específicos para adultos mayores.

El intendente local, César Salamín, manifestó: «Estoy muy contento de tener este plenario en El Hoyo. Se ha trabajado muchísimo desde la provincia con los adultos mayores. Agradecido a todos los que forman parte de este cuarto encuentro provincial».

El objetivo principal fue generar espacios de debate para diseñar e implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.

«Quiero agradecerle a César por estar siempre con estas políticas y estar con estas leyes, también agradecer al coro que está presente, fue conmovedor oírlos», sostuvo la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaini quien estuvo acompañada por el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Dr. Christian Aprosoff, el director General de Políticas para Personas Mayores, Jorge Etchepareborda y la directora Provincial de Políticas para Personas Mayores, Sra. Mariela Martínez

Finalmente, Gladys Triviño, Vicepresidenta del Consejo Provincial de Adultos Mayores, junto al presidente del Consejo de Personas Mayores Sr. Oscar Furcci, expresó: «Me siento muy orgullosa de que nos representen y del gran trabajo en equipo que venimos haciendo en conjunto con resultados concretos a la vista».

El acto fue acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jonatan Christ, los concejales de El Hoyo Mario Azocar, Gretel Arce, Vanesa Nievas por P.A.M.I. Chubut, el Sr. Pablo Fernández del Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH), Rosa Contreras del ISSyS Rawson Chubut, la subsecretaria de Salud, Dra. Denise Acosta.