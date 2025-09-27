El Hoyo fue sede de los Juegos Chubutenses

Con tres sedes y vecinos de las localidades de Cholila, El Maitén, Lago Puelo y Epuyén, se celebró la instancia zonal de los Juegos Deportivos y Culturales Chubutenses 2025 para adultos mayores.

Las actividades se desarrollaron en la jornada del martes, donde las delegaciones de las ciudades fueron recibidas en el Camping Municipal Del Río, para hacer la apertura oficial y dar inicio a las actividades.

Luego de la recepción y el desayuno, los atletas y participantes se distribuyeron en cada una de las sedes:

El newcom tuvo lugar en el S.U.M. de la escuela N° 734 Cóndor Andino.

En el Auditorio de la Dirección de Cultura tuvieron lugar las disciplinas de danza en parejas, teatro unipersonal, canto, poesía, cuento y fotografía.

Mientras que en el camping se disputó truco, taba, tenís de mesa, ajedrez, sapo y tejo.

Clasificados a la instancia provincial

En los juegos deportivos los participantes que pasaron a la siguiente instancia de escala provinciald fueron: en tejo femenino Rosa Antin Andrade y Carmen Colipi; en sapo masculino Federico Trautweiler; en sapo femenino, Gladis Sandoval; mientras que en truco femenino Margarita Águila y Teresa Almirón; truco masculino Francisco Ferreyra y Oscar Guermillac; truco mixto Benita Irigoin y Diego Vázquez; en taba masculino Francisco Aillapan; taba femenino Maria Betty Simonetta; ajedrez Marcelo Grimberg.