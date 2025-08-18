El Hoyo: Festejo por el Día de las Infancias

En el marco de la celebración infantil, se llevó a cabo una jornada recreativa en el Camping Municipal de la localidad. En el marco de la celebración infantil, se llevó a cabo una jornada recreativa en el Camping Municipal de la localidad.

Durante la tarde del sábado, niñas y niños disfrutaron de una variedad de propuestas pensadas especialmente para ellos, entre las que se destacaron espectáculos de clown, juegos inflables, competencias de embolsados, actividades de dibujo, juegos tradicionales como el sapo, y muchas sorpresas más.

El evento contó con transporte gratuito desde todos los barrios y parajes, facilitando así la participación de las familias. La celebración dio inicio a las 15:00 horas y se extendió hasta las 18:00, en un clima de alegría, encuentro y comunidad.