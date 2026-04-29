El Hoyo: El HCD cerró el mes de abril con el tratamiento de multiples temas

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante hoy la última sesión ordinaria de abril, con la participación de la totalidad de los concejales, donde trató una agenda variada: reconocimientos institucionales, apoyo a infraestructura medidas educativas, habitacionales y de tierras, además de expresar preocupación por la paralización de la obra de la Escuela Técnica N° 7727 y declarar de interés el evento deportivo Patriada Trail.

RECONOCIMIENTO AL NODO POR LA IDENTIDAD

En primera instancia, los ediles trataron sobre tablas y declararon de Interés Municipal la labor del Nodo Rojo por la Identidad Comarca Andina, destacando su compromiso en la difusión y acompañamiento en la búsqueda del derecho a la identidad, en articulación con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Integrado por voluntarios y voluntarias, el Nodo cumple un rol fundamental en la región del Paralelo 42, promoviendo la memoria, los derechos humanos y el acompañamiento a personas con dudas sobre su origen, en un contexto donde aún quedan numerosos casos por resolver en el país.

DONACIÓN PARA EL JARDÍN 453

En Proyecto del Ejecutivo, se autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a donar materiales a la Escuela de Nivel Inicial N°453, en respuesta a una solicitud presentada por su Dirección y Cooperadora el 14 de abril de 2026. La medida contempla la entrega de seis caños tubing de 9,60 metros y un rollo de alambre común, destinados a la instalación de medias sombras en distintos sectores del establecimiento, con el objetivo de mejorar la infraestructura y proteger a los alumnos de la exposición solar durante las épocas de altas. temperaturas, fortaleciendo así las condiciones de bienestar en el ámbito educativo.

EL HOYO SUMA VIVIENDA DE RESGUARDO

También los concejales ratificaron la adenda al convenio de “Locación de Obra e Inmuebles” firmada el 7 de abril de 2026 con el Gobierno de la Provincia del Chubut, mediante la cual una vivienda pasa a la órbita municipal para ser destinada a situaciones de emergencia habitacional. La medida responde a la renuncia de una beneficiaria y permite contar con un espacio de resguardo para casos de extrema vulnerabilidad.

PREOCUPACIÓN POR OBRA INCONCLUSA

En Proyectos del Legislativo, el Concejo Deliberante expresó su preocupación por la paralización de la obra del edificio propio de la Escuela Técnica N° 7727, un proyecto impulsado desde hace años y considerado clave para mejorar las condiciones educativas. La construcción, iniciada en 2022, fue interrumpida y el obrador de la empresa ConArq desmantelado, lo que generó inquietud en la comunidad. Ante esta situación, el cuerpo legislativo solicitó a la Provincia un informe detallado sobre los motivos de la detención y el estado actual de la obra, con el objetivo de avanzar en su reactivación.

APRUEBAN CESIÓN DE HECTAREA

En dictamen de comisión, los concejales autorizaron la cesión de derechos de ocupación de una hectárea de tierra fiscal, tras contar con dictamen legal favorable. La ordenanza establece plazos para formalizar el trámite, incluyendo la presentación del instrumento jurídico, el deslinde de la superficie y la posterior solicitud de adjudicación en venta, previendo que, en caso de incumplimiento, el proceso deberá iniciarse nuevamente.

REGULARIZAN TIERRAS PARA ANTIGUOS POBLADORES

Por su parte, se autoriza una ordenanza que permite avanzar con la regularización de tierras para antiguos pobladores y sus descendientes, habilitando al Ejecutivo Municipal a intervenir en superficies menores a dos hectáreas. La medida establece requisitos como acreditar ocupación pacífica por al menos 20 años y realizar los trámites de mensura, al tiempo que fija una prohibición de venta o cesión por 10 años y crea un Registro de Antiguos Pobladores, con una vigencia de dos años para la implementación de la normativa.

SENDERO PATRIADA, DE INTERES MUNICIPAL

Los ediles declararon de Interés Municipal la segunda edición del “Patriada Trail”, que se realizará los días 11 y 12 de septiembre de 2026 en Puerto Patriada. El evento, organizado por corredores locales, propone distancias de 11 y 18 kilómetros y busca promover la actividad física, el turismo y el cuidado del entorno natural, consolidándose como un espacio de encuentro que además genera impacto positivo en la economía y la identidad de la comunidad.

LA CALLE LOS NOGALES YA ES OFICIAL

Por último, y sobre tablas, los concejales aprobaron oficializar el nombre “Los Nogales” para una calle que ya era reconocida así por los vecinos y que se extiende entre avenida Islas Malvinas y avenida San Martín, al tiempo que establece un único sentido de circulación desde Los Guindos hacia Islas Malvinas, con estacionamiento solo en un margen, para mejorar la seguridad vial en un tramo que no permite doble mano. La medida también contempla la apertura de un registro de oposición, la mejora de la señalización y la difusión de la normativa para garantizar su correcta implementación.