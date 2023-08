El Hoyo: El concejo rechazó solicitud del Ejecutivo de anticipo financiero para garantizar pago de salarios

Este viernes en sesión extraordinaria el Concejo Deliberante de El Hoyo, rechazó proyecto mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitada un anticipo financiero para garantizar el pago de salarios en tiempo y forma hasta el 10 de diciembre próximo. Con cuatro votos a favor y dos abstenciones dicha herramienta no fue aprobada.

La sesión extraordinaria contó con la presencia de todos los concejales, excepto la edil Gretel Arce. La solicitud del intendente fue acompañada por Cortes, Avalos, Szudruk y Flak, en tanto Salamín y Mariguan optaron por abstenerse.

También participaron en representación del ejecutivo la secretaria de Gobierno Marcela Capón y el secretario de finanzas Patricio Iannucci; además de los delegados del ATE Comarca Andina, y trabajadores de planta permanente y contratados.

Es válido recordar que el municipio de El Hoyo, en tres oportunidades anteriores (dos en el 2022 y una 2023) utilizó con el acompañamiento unánime del cuerpo legislativo esta herramienta financiera que ofrece el Banco Central de la República Argentina a los municipios del país.

La secretaria de gobierno municipal, tras el resultado negativo de la sesión extraordinaria, sostuvo “Lamentablemente el presidente Cesar Salamín y Dora Mariguan se abstuvieron… esto es una herramienta para ayudar a los trabajadores. Entiendo que el presidente del concejo mezcla las cosas, como intendente electo pretende tener cierta información, cuando aún faltan tres meses para asumir su mandato”.

Al tiempo que explicó que la herramienta financiera solicitada “La otorga el Banco Central a los municipios de la Argentina, a traves de un sistema cerrado que solamente puede ser destinado al pago de sueldos. Genera un interés mínimo para el municipio y se devuelve los primeros 15 días hábiles del mes. Esto permite garantizar a los municipios el pago de salarios en tiempo y forma”. A esto el secretario de financia añadió que “no significa un costo es una inversión”.

Respecto a la situación financiera municipal, Patricio Iannucci aseguró “no tenemos una situación financiera dramática, esta herramienta es ordenadora, la proponemos como una solución y garantía para que los empleados cobren en tiempo y forma. Esto no es un préstamo que nos endeude. Las tres veces que apelamos a la herramienta el municipio siempre cumplió, nuestra postura era continuar y dejarla como herramienta permanente, que solo se usa en caso de ser necesaria. El interés generado la última vez fue el equivalente a un sueldo, cuando estamos pagando unos 280 salarios”.

Salamín: “No es un capricho, hay que ser responsable”

Por su parte el presidente del HCD El Hoyo e intendente electo, Cesar Salamín, indicó que “La situación del municipio es difícil tal cual lo veníamos decíamos. Esto no se trata de un capricho simplemente hay que ser responsable, no se pueden tomar decisiones que en un futuro pueda perjudicar a todos. Si el intendente viene desde hace tiempo en esta situación que no es nueva él es el responsable”, aseveró tras abstenerse al votar la solicitud de anticipo financiero.

Así mismo en dialogo con la prensa, fundamentó su postura sosteniendo que “ No está claro cuál es la situación económica real del municipio , ni mucho menos entorno a los contratados . El secretario de finanzas manifestó que hay un desfasaje financiero, que de apoco se va a ir acomodando, cuyo monto neto no se informó; solo se acercó documentación muy escueta para tratar un tema tan importante como este …”

Salamín también se encargó de cuestionar el aumento salarial dado por resolución por el intendente, de un 8% mensual a partir del mes de julio hasta diciembre” lo que significa un 48% más de dinero que hoy no tienen…. Claramente lo hicieron sabiendo que no lo podían cumplir. A esto se suma un proyecto que está para su tratamiento con varias re categorizaciones”, subrayó el presidente legislativo.

Preocupación

Desde el gremio, ATE Comarca Andina, sus delegados Carlos Ovando y Gustavo Viera, expresaron preocupación por el resultado negativo de la sesión extraordinaria al sostener “Hoy no sabemos cómo va a seguir el pago de salarios del mes de agosto y hasta fin de año de los trabajadores de planta y contratados”, considerando que el salario del mes de Julio se les abonó en dos cuotas.

Ovando remarcó que los concejales estaban sabiendo que desde el gremio se apoyaba la solicitud de anticipo financiera, por considerarla una herramienta que beneficia en forma directa a los trabajadores municipales. “Teníamos muchas expectativas para que el proyecto se apruebe. Hoy nos encontramos con dos concejales que se abstuvieron. Hay una concejala que se jacta ser defensora de los derechos del trabajador y quiere ser parte del gremio y nos encontramos que no argumenta su postura, esto nos deja bastante preocupados y a título personal desahuciados por su falta de acompañamiento”, dijo el delegado sindical en clara referencia a la edil Dora Mariguan.

Por otra parte, lamentaron que cuando hay un conflicto político partidarios siempre los trabajadores quedan al medio.” Hoy hay un tema de transición que se mezcla con esto. Nosotros no nos inmiscuimos en posturas de políticas partidarias. El gremio lo que trató hoy de dejar en claro ES la postura de apoyo a esta herramienta que consideramos beneficiosa para el municipio”, aseveraron con tono de preocupación.

Transición

El intendente electo Cesar Salamín, aprovecho aprovechó la entrevista para agradecer a la secretaria de gobierno, por su respuesta tras nota presentada al ejecutivo, convocándonos a una primera reunión para iniciar de a poco el tema de la transición de gobierno municipal. “ahí vamos a ir teniendo con más certeza los números municipales”, subrayó.

En tanto la secretaria Marcela Capón, señaló al respecto “Estamos trabajando para garantizar el funcionamiento de la municipalidad hasta el 10 de diciembre. La semana que viene vamos a acordar la primera reunión para iniciar la transición, pero yo entiendo que somos ejecutivo hasta el 10 de diciembre y espero que él (Salamín) también sepa entenderlo de ese modo”.