El Hoyo continúa los trabajos para expandir la colectora en la zona urbana

Luego de la apertura de la calle entre la estación de servicio y el puente Salamín, se inició el proceso de mejoras en la zona del ingreso norte a la localidad, con lo cual quedará una arteria secundaria que unirá el ingreso a Currumahuida con los ingresos a El Sauzal y Rincón de Lobos sin necesidad de subir a la Ruta Nacional 40.

En la jornada de hoy se realizó el volteo de pinos que generaban una situación de riesgo sobre la ruta y obstaculizaban el paso de la nueva traza, asimismo se instaló un tubo de 1×10 metros, a fin de permitir un paso seguro sobre el canal de Ponce.

Estos trabajos se realizan con la habilitación de vialidad nacional y en conjunto con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego para el apeo, DGSP, Camuzzi y Costelho, quienes tienen servicios lindantes.

A futuro, esta acción facilitará el avance del soterrado de energía eléctrica que continúa su instalación en la localidad de El Hoyo.