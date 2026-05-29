El Hoyo: Confirman caso de triquinosis detectado en un jabali

Alejandro Scarpati veterinario de la división de zoonosis dependiente de la secretaria de salud del Chubut, confirmó caso positivo de triquinosis en un jabalí cazado camino al Turbio , en el paraje El Desemboque en El Hoyo, ”Quien indicó que la confirmación fue notificada por el departamento SENASA-El Maiten”; hay que aclarar que el cazador realizó el análisis correspondiente con un veterinario privado, y fue allí donde se detectó la enfermedad, por lo que la misma no alcanzó a afectar la salud de ninguna persona.

El animal fue incinerado, para evitar el consumo del mismo y el contagio a otros animales.

Hace aproximadamente unos dos años que no se registraba un caso positivo de triquinosis en la región.

El profesional, aconsejó que antes del consumo de carne porcina de criadero u salvaje como en este caso, se analice la misma.