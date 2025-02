El Hoyo campeón de atletismo en los Juegos Comunales Chubutenses

La localidad de El Hoyo dejó su huella en los Juegos Comunales Chubut, que se llevaron a cabo del 18 al 21 de febrero con la participación de deportistas de toda la provincia. El evento incluyó competencias de futsal, tenis de mesa y atletismo y tuvo como escenarios principales a las ciudades de Trelew, Playa Unión y Rawson.

La delegación de El Hoyo compitió exclusivamente en atletismo, con cinco atletas de la Escuela Municipal, en las categorías sub 10, sub 12 y sub 14.

La competencia de atletismo se desarrolló en la pista de Trelew, donde los representantes locales lograron un desempeño sobresaliente.

Los resultados de El Hoyo en atletismo:

Benjamín Toledo Di Anibal (Sub 14):

Salto en largo: 6° puesto

80 metros: 8° puesto

Ema Gorognano:

1° en jabalina

Aitana Dzickowicki Di Anibal:

1° en bala

2° en jabalina

Jazmín Iglesias (Sub 10):

1° en 200 metros

2° en 50 metros

2° en salto en largo

Lola Ponce (Sub 10):

1° en 50 metros

1° en salto en largo

2° en 200 metros

Gracias a este destacado rendimiento, el equipo de El Hoyo se consagró campeón en atletismo, acumulando un total de 5 medallas de oro y 4 de plata.

Además, la localidad alcanzó el segundo puesto en el medallero general, a pesar de haber competido en un solo deporte, mientras que otras localidades participaron en múltiples disciplinas.

El evento reunió a 250 atletas de 42 localidades, y no solo fue una competencia deportiva, sino también una oportunidad para el intercambio cultural y social.

Chubut Deportes organizó diversas actividades recreativas y visitas culturales sin costo para los participantes, enriqueciendo la experiencia de los jóvenes deportistas.

La delegación de El Hoyo estuvo acompañado por su entrenador, Sergio Jara y la directora de Deportes de la localidad, quienes celebraron los logros obtenidos por los atletas.

Jara destacó que «Sin duda alguna es una participación histórica que deja en alto nuestro deporte».