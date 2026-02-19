El Hoyo avanza en la reconstrucción de 13 viviendas destruidas por el incendio

El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que ya comenzó la etapa de reconstrucción de las viviendas para las familias que perdieron todo en el incendio. “Esta semana se llenaron las primeras plateas de lo que van a ser las nuevas viviendas que se están construyendo en otro sector”, señaló, y estimó que en los próximos días comenzará el montaje de las primeras casas, un total de 13 unidades.

El jefe comunal explicó que se trata de viviendas de estructura de madera con alto nivel de aislamiento: “No le diría módulo, porque son casas con una muy buena estructura”, indicó. Detalló que cuentan con chapa con poliuretano de 50 milímetros, revestimiento interior de OSB y Durlock, techo con buen aislamiento, calefacción a combustión lenta, cocina a gas, baño completo y dos dormitorios. El objetivo es claro: “La idea es que cada familia esté bajo techo seguro antes del invierno”.

En cuanto a la inversión, Salamín precisó que el financiamiento provincial ronda “los 45 millones por cada una terminada”. Además, el equipamiento se cubrirá con fondos de Lotería de la Provincia, a partir de lo recaudado en el Telebingo Solidario y la Fiesta Nacional de la Fruta Fina: “Ya se hizo el relevamiento de todos los damnificados, no solamente de El Hoyo, para que una vez terminadas las casas se incorpore todo el equipamiento”, explicó.

Las obras se ejecutan con supervisión municipal y contratación de mano de obra local. “Tenemos que hacerlo lo más rápido posible”, sostuvo el intendente, quien agregó que también se trabaja con privados para acelerar movimientos de suelo.