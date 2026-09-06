El Hospital de Lago Puelo incorpora a 10 enfermeros tras una convocatoria pública

Los profesionales ingresarán al sistema sanitario provincial a partir del 1° de octubre. El llamado para sumar recurso humano sanitario se llevó a cabo en el marco de la próxima inauguración del nuevo hospital de Lago Puelo, una obra que ejecutó el Gobierno del Chubut con fondos propios.

Reafirmando el compromiso por la jerarquización del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, incorporará 10 enfermeros al Hospital Rural de Lago Puelo.

Los profesionales fueron seleccionados luego de una convocatoria pública que efectuó la cartera sanitaria chubutense, que conduce el secretario Sergio Wisky, en la que hubo 234 inscriptos.

El llamado para sumar recurso humano sanitario se llevó a cabo en el marco de la próxima inauguración del nuevo hospital de Lago Puelo, una obra que ejecutó el Gobierno del Chubut con fondos propios.

En ese sentido, los 10 enfermeros serán incorporados al sistema de salud público provincial a partir del 1° de octubre, con el objetivo de optimizar los servicios que se brindan a la comunidad, y reforzar la calidad de atención.

De este modo se continúa dotando de personal al sistema sanitario, en un plan de gestión que está acompañado de la adquisición de equipamiento de alta tecnología y mejora en la infraestructura de hospitales y centros de salud de toda la provincia del Chubut.

Selección

El proceso de evaluación y de selección de los inscriptos a la convocatoria pública fue coordinado por el director provincial de Enfermería, Horacio Alen; el jefe de la División de Capacitación de Enfermería, Pedro Vandiani; la jefa de la División de Enfermería Área Esquel, Verónica Jaramillo; el director del Hospital de Lago Pueblo, Gabriel Guevara, y el jefe de Enfermeros, Sergio Yañez.



