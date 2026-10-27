El HCD El Hoyo aprobó medidas vinculadas a obras, producción y prevención de incendios

El Concejo Deliberante de El Hoyo realizó hoy una sesión especial, con la presencia de seis ediles, y aprobó medidas vinculadas a obras de infraestructura, desarrollo productivo y prevención de incendios.

MAS INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE LOCAL

En el primer tema tratado, los ediles ratificaron convenio entre la Municipalidad y Chubut Deportes para realizar mejoras en el predio del Club Social, Deportivo y Cultural El Hoyo, con un aporte provincial de $466.737.520,85. La ordenanza también autoriza al Ejecutivo Municipal a crear las partidas presupuestarias correspondientes y ejecutar los trabajos mediante administración propia o contratación de terceros.

RATIFICAN RESOLUCIÓN SOBRE UN LOTE INDUSTRIAL

Luego los concejales ratificaron la Resolución Municipal Nº 990/26, vinculada a la situación administrativa del lote 11 del Parque Industrial. La medida se adoptó tras analizar los antecedentes normativos y legales, junto con informes sobre el dominio y una inspección que constató que el terreno se encuentra cercado, con vegetación y sin actividad industrial.

IMPULSAN LA PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANAL

También ratificaron el contrato de comodato firmado entre la Municipalidad y representantes de Highland Patagonia para desarrollar un proyecto de elaboración de cerveza artesanal en el Parque Industrial local. La iniciativa contempla la construcción de una planta propia y busca acompañar a los pequeños productores, fomentar la generación de empleo y promover nuevas oportunidades de desarrollo económico en la localidad.

IMPULSAN LA PRODUCCIÓN DE CHACINADOS EN EL HOYO

Seguido se ratificó el contrato de comodato firmado entre la Municipalidad y David Sebastián Peleato para desarrollar un proyecto de elaboración y comercialización de chacinados artesanales en el Parque Industrial. La iniciativa busca acompañar a los pequeños productores, fomentar la generación de empleo y promover nuevas oportunidades de desarrollo económico local.

EXTENDERÁN LA RED DE GAS EN EL DESEMBOQUE

También, se ratificó el convenio entre la Municipalidad y la Provincia del Chubut para ejecutar la extensión de la red de gas en el paraje El Desemboque, con una inversión provincial de $491.435.450. La obra busca ampliar el acceso a los servicios básicos, mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y contribuir al bienestar y al desarrollo de la comunidad.

DONAN EQUIPOS PARA COMBATIR INCENDIOS

Además, los ediles aceptaron la donación de equipamiento realizada por la Asociación Civil Solidaridad Cristiana para el área de Protección Civil Municipal. Los elementos incluyen una motobomba, un tanque de agua de 650 litros, cuatro mangas para incendios y cuatro puntas de lanza, que serán incorporados al inventario municipal para fortalecer los recursos disponibles ante emergencias e incendios forestales.

AVANZA EL ADOQUINADO DE CALLES EN EL HOYO

Por último, se ratificó el convenio con la Administración de Vialidad Provincial para el adoquinado de las calles Los Cerezos y Las Flores, que contempla una superficie de 2.717 m² y un financiamiento de $64.282.519. La inversión se destinará al transporte de adoquines, movimiento de suelo, estructura de hormigón y mano de obra, mientras que el Ejecutivo Municipal quedó facultado para ejecutar y supervisar los trabajos.

TEMARIO

– Ratificar convenio entre Chubut Deportes y la MEH. Aprobado por unanimidad

– Ratificar convenio entre la Sec. De Infraestructura, Energía y Planificación y la MEH. Aprobado por unanimidad

– Aceptar donación destinada a la Dirección de Protección Civil Municipal. Aprobado por unanimidad

– Ratificar convenio entre AVP y la MEH. Aprobado por unanimidad

– Ratificar Resolución Municipal N°990/26. Aprobado por unanimidad

– Ratificar contrato comodato para Proyecto Productivo: “Fábrica de cerveza artesanal Highland Patagonia”. Aprobado por unanimidad

– Ratificar contrato comodato para Proyecto Productivo: “Elaboración de Chacinados”. Aprobado por unanimidad

– Ratificar contrato de comodato para Proyecto Productivo: “Fábrica de elaboración de alimentos”. Aprobado por unanimidad

Link nota completa: bit.ly/4zcmJNS

Link sesión en youtube: bit.ly/4i9x0nN