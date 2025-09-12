El Gobierno provincial participó de seminario sobre oportunidades de comercialización con Tailandia

Se desarrolló en Puerto Madryn con la presencia del Embajador de ese país en Argentina. Funcionarios provinciales expusieron sobre el potencial exportador del Chubut.

En el marco del Mes de la Industria, y de acuerdo con los lineamientos trazados por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres orientados a fortalecer el desarrollo portuario, productivo y el comercio exterior de la provincia, el Gobierno del Chubut por intermedio del Ministerio de Producción y la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) participó del seminario “Oportunidades de Comercialización y Acceso al Mercado Tailandés para la Patagonia”.

Se trató de un evento organizado por la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA Patagonia), en el cual la directora de Comercio Internacional, Estela Lioi expuso sobre las estadísticas de exportaciones de la provincia del Chubut en los últimos años, poniendo de relieve el potencial exportador del territorio y las oportunidades que se abren para seguir ampliando la presencia de los productos chubutenses en el mundo.

En representación de la APPM, el director Operativo Martín Liendo expuso acerca de las bondades y características de las terminales portuarias de la ciudad, subrayando su importancia estratégica para potenciar el comercio exterior de la región y facilitar el acceso a nuevos mercados internacionales.

El encuentro contó con la disertación de S.E. el Sr. Krit Tankanarat, Embajador de Tailandia en Argentina y Presidente Pro Tempore del Comité de la ASEAN en Buenos Aires (ACBA), y con la moderación de Fernando Terraza, directivo de CIMA Patagonia.

Durante la jornada se compartieron experiencias, diagnósticos y oportunidades de integración comercial entre la Patagonia y el sudeste asiático, en un espacio de diálogo con empresas exportadoras, cámaras empresarias e instituciones públicas y privadas del ecosistema productivo regional.

La participación de la Provincia del Chubut, en este caso a través del Ministerio de Producción y la APPM, en este tipo de instancias resulta clave para fortalecer los vínculos comerciales y productivos, consolidar la inserción internacional de las economías regionales y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento para toda la provincia.