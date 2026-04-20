El Gobierno provincial fortalece la concientización vial en escuelas

El Ministerio de Seguridad y Justicia llevó adelante una jornada para promover conductas responsables en un establecimiento educativo de Dolavon.

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut, a través de la Dirección de Capacitación y Educación Vial de la Subsecretaría de Seguridad Vial, llevó adelante una jornada de educación vial en la Escuela N° 101 “Benjamín Zorrilla” de Dolavon.

La propuesta estuvo destinada a estudiantes del segundo ciclo del nivel primario, correspondientes a 4°, 5° y 6° grado, con el objetivo de promover conductas responsables y fortalecer hábitos seguros desde edades tempranas.

Durante la actividad, se desarrollaron charlas de educación vial adaptadas a cada grupo etario, abordando temáticas vinculadas al uso responsable del espacio público, la importancia de la prevención en la vía pública, la diferencia entre siniestro y accidente vial, y las conductas seguras que deben asumir conductores, pasajeros y peatones.

Como parte de la jornada, los alumnos también participaron de un circuito vial con gafas de realidad alterada, una herramienta didáctica que permite simular los efectos del consumo de alcohol y estupefacientes al momento de desplazarse, con el propósito de generar conciencia sobre los riesgos que implican estas conductas.

La actividad contó además con la colaboración del personal de la Comisaría de Dolavon, en el marco de un trabajo articulado para reforzar la educación, la prevención y el compromiso ciudadano en materia de seguridad vial.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó que este tipo de propuestas son fundamentales para afianzar una cultura vial basada en la prevención, el respeto y la responsabilidad compartida. En esa línea, se subrayó la importancia de incorporar estos contenidos desde la infancia, promoviendo conductas seguras que contribuyan a reducir riesgos y fortalecer la convivencia en la vía pública.

La educación vial, entendida como una herramienta de formación permanente, resulta clave para construir una comunidad más consciente y comprometida con el cuidado de la vida.

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