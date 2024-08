El gobierno provincial confirmó que financiará la obra del nuevo gimnasio en la localidad de El Hoyo

A dos años del derrumbe del único gimnasio que tenía la localidad de El Hoyo (a consecuencia de una nevada), el intendente César Salamín reafirmó ayer que “es una obra prioritaria para nuestra gestión. El gobernador Ignacio Torres nos confirmó la intención de la provincia de financiar los dos mil millones de pesos que cuesta el proyecto y seguramente será incorporado en el presupuesto del año que viene”.



No obstante, aclaró que “será por etapas” y que “la idea es que la obra comience en el próximo verano”. Acerca de su localización, precisó que “será en el complejo polideportivo del predio de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina”, ubicado en el casco urbano.

De igual manera, el jefe comunal descartó la propuesta de “terminar el tinglado del barrio El Sauzal, ya que los técnicos descartaron la posibilidad de construir paredes sobre una estructura de caños tubing, que no está homologada”.

Acerca del anuncio del gobierno anterior, recordó que “se retomó un viejo proyecto y se presentó ante el gobierno nacional, quien había comprometido más de 700 millones de pesos. Incluso, se firmó el acta compromiso con la empresa adjudicataria el 5 de septiembre del año pasado, en oportunidad del aniversario del pueblo. Lamentablemente, cuando arrancó la gestión de Milei esa licitación se cayó y ahora hay que empezar todo de cero”.

En referencia al nuevo plan en marcha, Salamín indicó que “esta semana está en Rawson el secretario de Obras Públicas del municipio para terminar de cerrar el proyecto, que ronda los dos mil millones de pesos e incluye todas las canchas reglamentarias. Por ahora, queda descartada la posibilidad de sumar una pileta techada, como se anunció en su momento”.

En tanto, Salamín ratificó que “hasta que tengamos el nuevo gimnasio, la gente de nuestra comunidad podrá usar los SUM de las escuelas, tanto para actividades deportivas como sociales. Hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación para ello y en contrapartida estamos haciendo muchas reparaciones y arreglos permanentemente”.

Sueldos

En otro ámbito, César Salamín subrayó que “este último mes se ha notado mucho la baja en la copartición federal de impuestos. Con todo, seguimos pagando los sueldos a los empleados municipales en tiempo y forma. Todos cobran el último día hábil de cada mes”.

De igual modo, reconoció que “la recaudación propia también está en baja, pero se entiende porque la gente prioriza comer y pagar los servicios. Algo similar ocurre con el comercio”.

En respuesta al diagnóstico social de su comunidad, el intendente dijo que “han ingresado fondos para complementar un refuerzo del Plan Calor, también recursos para la compra de módulos alimentarios porque estamos conteniendo a un montón de gente que no tiene trabajo y no tiene ingresos”.