El Gobierno provincial brindó charlas sobre beneficios de la tecnología en el arte

Con una importante convocatoria se acercó a la comunidad educativa y artística las innovaciones que están transformando la cultura.



Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad distintas herramientas que faciliten el aprendizaje, distribución y comercialización del arte en la provincia, la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, a través de la Subsecretaría de Cultura, desarrolló con éxito charlas sobre introducción de los NFT en el Arte (tokens no fungibles), que son activos digitales únicos que actúan como certificados de propiedad y autenticidad.



Se trata de una tecnología que facilita la trazabilidad de las obras de arte, garantizando que cada NFT sea verificable y exclusivo.



Las charlas se realizaron en el Instituto Superior de Formación Docente Artística (I.S.F.D.A) n°805 de Puerto Madryn y Trelew, y contaron con la colaboración de la Coordinación de Artes Visuales, a cargo de Daniela Mastrandrea, del Instituto escolar; y fueron dictadas por la divulgadora en tecnología Blockchain Carolina Sartajas, de la Subsecretaría de Cultura, quien subrayó la importancia de estas herramientas tecnológicas para la comunidad educativa y artística.



En este marco, Sartajas remarcó que «es sumamente importante acercar y dar a conocer estas herramientas tecnológicas a los alumnos y docentes y a la comunidad en general, facilitándoles el acceso a nuevas formas de crear, compartir y proteger sus obras».



Este evento no sólo cumplió con su objetivo de educar e informar, sino también de inspirar a los asistentes. En su desarrollo se destacó cómo los NFTs y la tecnología Blockchain están revolucionando el panorama artístico, ofreciendo nuevas oportunidades para los creadores.



Los participantes mostraron un gran interés en cómo estas tecnologías emergentes pueden abrir nuevas vías de expresión y comercialización de obras de arte.



La exitosa convocatoria reafirma el interés y necesidad de integrar estas innovaciones en el ámbito artístico local.



¿Qué son los NFT y la tecnología Blockchain?



Los NFT (tokens no fungibles) son activos digitales únicos que actúan como certificados de propiedad y autenticidad. Esta tecnología facilita la trazabilidad de las obras de arte, garantizando que cada NFT sea verificable y exclusivo.



La tecnología que sustenta los NFT es la Blockchain, un sistema de registro digital que permite el almacenamiento seguro y transparente de información. Este sistema descentralizado proporciona confianza, seguridad y autenticidad en la distribución de obras de arte, asegurando que cada transacción sea respaldada por un registro inmutable.