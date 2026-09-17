El Gobierno provincial avanza en la planificación de la temporada de pesca 2026/2027

El secretario de Pesca provincial se reunió con la CAFACh y empresas de estiba para coordinar aspectos operativos, de seguridad y funcionamiento portuario.

Con el objetivo de avanzar en la planificación de la temporada de pesca 2026/2027, el secretario de Pesca del Chubut, Diego Brandán; junto al director general de Puertos de Explotación Directa, Agustín Pereyra; encabezaron una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) y empresas de estiba.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento de la actividad pesquera y portuaria, entre ellos el dragado, los controles de alcoholemia, el sistema de acceso y la organización de los sitios de amarre, con el propósito de anticipar necesidades y coordinar acciones antes del inicio de la próxima temporada.

Planificación clara

“Estamos trabajando con todos los actores que forman parte de la actividad para llegar a la próxima temporada con una planificación clara y con los distintos aspectos operativos resueltos”, aseguró Brandán, y agregó que “la seguridad, el orden y el funcionamiento del puerto de Rawson es fundamental para que la actividad pueda desarrollarse de manera eficiente”.

Además, el funcionario remarcó la importancia de sostener una agenda de trabajo permanente con el sector privado. “El objetivo es anticiparnos a los problemas y trabajar en conjunto. Queremos que armadores, estibadores y todos los trabajadores vinculados a la pesca tengan las condiciones necesarias para desarrollar la temporada y, para eso, es fundamental coordinar desde ahora estas cuestiones”, afirmó.

Respecto al recurso langostino, Brandán dijo que “Chubut no deja de demostrar que cuenta con un caladero único, sano y productivo, capaz de sostener una actividad que genera trabajo y desarrollo para toda la provincia y frente a eso, las decisiones deben priorizar la sustentabilidad del recurso y la continuidad de la actividad en el tiempo”.

La planificación provincial se desarrolla luego de una temporada de pesca en aguas nacionales que presentó resultados positivos en lo que respecta a niveles de captura, y calidad del recurso, entre otros.

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