El Gobierno provincial acompañó la 7ª edición de la Expo Turismo en Las Plumas

La localidad fue escenario de una edición dedicada al Turismo Científico, con la participación de estudiantes de escuelas rurales y diversas actividades vinculadas al patrimonio natural y cultural de la región.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompañó la realización de la VII Expo Turismo 2026 en la localidad de Las Plumas, con la participación de estudiantes, docentes, autoridades provinciales y locales, instituciones educativas y vecinos de la comunidad.

La propuesta, que tuvo como escenario principal el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad, fue organizada por la Escuela Nº 7725, junto a las Unidades Educativas Multinivel (UEM) Nº 31, Nº 56 y Nº 6. También participaron estudiantes de la Escuela de Formación Integral (EFI) Nº 506 de Trelew.

Bajo la temática del Turismo Científico y el lema “La naturaleza es el mejor maestro, solo hay que aprender a escucharla y respetarla”, atribuido al perito Francisco Pascasio Moreno, la exposición permitió visibilizar el trabajo desarrollado durante el año por los estudiantes, quienes presentaron diferentes proyectos relacionados con el conocimiento, la investigación y la valoración de los recursos naturales y culturales de sus comunidades.

Durante las jornadas, los alumnos compartieron sus experiencias y conocimientos con el público a través de distintos stands, convirtiéndose en protagonistas de una iniciativa que busca fortalecer la identidad local y promover el desarrollo turístico de las pequeñas localidades de la provincia.

Además de la exposición, se desarrollaron actividades complementarias, entre ellas un trekking nocturno vinculado al astroturismo y una visita guiada al sitio de petroglifos de Piedra Calada, propuestas que permitieron acercar a los participantes al patrimonio natural, arqueológico y cultural de la región.

Preservar el patrimonio

En representación de la Subsecretaría de Cultura del Chubut participó la directora general de Patrimonio Material e Inmaterial, María José Pögler, quien destacó la importancia de que los jóvenes se involucren activamente en el conocimiento y la preservación del patrimonio.

“Ver a tantos jóvenes hablando de patrimonio, trabajando sobre el patrimonio, estudiándolo y de esta manera aprender a cuidarlo y a sentirse orgullosos realmente nos satisface”, expresó la funcionaria.

Asimismo, Pögler reafirmó el acompañamiento del organismo provincial a las instituciones educativas y comunidades del interior, poniendo a disposición las herramientas y el trabajo de la Subsecretaría para fortalecer las iniciativas vinculadas a la protección y valorización del patrimonio.

Potencial turístico de Las Plumas

Durante el acto de apertura, el presidente de la Comuna Rural de Las Plumas, Sergio Bowman, felicitó a la comunidad educativa por la organización del encuentro y destacó el potencial turístico de la localidad.

“Esta expo no solo es una muestra de trabajos, es una declaración de principios”, manifestó, al tiempo que remarcó que Las Plumas busca consolidarse como un destino para explorar, conocer y valorar, dejando de ser considerada únicamente un lugar de paso sobre la Ruta Nacional 25.

Trabajo articulado

Por su parte, el director de la Escuela Nº 7725, Carlos Bascur, resaltó el compromiso de los estudiantes y docentes en la preparación de la exposición, destacando el trabajo articulado con profesionales, arqueólogos, especialistas del CENPAT y referentes del sector turístico.

En ese sentido, valoró especialmente la dedicación de las escuelas UEM, sus docentes itinerantes y tutores, así como el esfuerzo de las familias y autoridades locales para facilitar la participación de los alumnos de distintas comunidades.

El encuentro contó además con la presencia del intendente de Los Altares, Alejandro Sandoval; la referente de la Universidad del Chubut, Mónica Kozykariski; la jueza de Paz, Mabel Carranza; el jefe de la Comisaría de Las Plumas, Carlos Bustamante; representantes de la Cuasi Parroquia Virgen de Luján y de la Oficina de Turismo local, junto a familias y vecinos.

De esta manera, la VII Expo Turismo reafirmó su importancia como un espacio de integración entre educación, ciencia, cultura y turismo, promoviendo la participación de las nuevas generaciones y el reconocimiento del patrimonio natural y cultural como una herramienta para el desarrollo de las comunidades chubutenses.



