El Gobierno Provincial acompaña a una de las competencias deportivas más tradicionales de Esquel

Se trata de la 34° edición del Tetratlón “Douglas Berwyn” que se realizará el 28 de septiembre en la ciudad cordillerana.



Siguiendo con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres centradas en promover la actividad deportiva en todo el territorio provincial, el Gobierno del Chubut acompaña el Tetratlón “Douglas Berwyn” que tendrá lugar a fines del mes próximo en Esquel.



La presentación de la edición 34 de la competencia se realizó en instalaciones del Club Andino Esquel (CAE) y contó con la participación del Gobierno de la Provincia, a través de Chubut Deportes y el Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut.



Este Tetratlón, que es una de las competencias más emblemáticas de la región cordillerana, se llevará adelante el 28 de septiembre, bajo la organización del CAE y el acompañamiento de diferentes organismos provinciales y el municipio, entre otras instituciones.



En el lanzamiento oficial, los organizadores explicaron que habrá una modificación en el clásico recorrido: no habrá esquí debido a la ausencia de nieve en el cerro “La Hoya”, fenómeno meteorológico que imperó durante el invierno, quedando así las disciplinas de ciclismo de montaña, kayak y running.



En el transcurso de los próximos días, el propio equipo del Club Andino dará a conocer los detalles del circuito que dará comienzo en el complejo invernal “La Hoya” con un trail de unos 2,5 kilómetros aproximadamente y concluirá en la paradisíaca Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta”.



Es preciso mencionar, asimismo, que las inscripciones ya están abiertas y pueden completarse a través de las redes sociales del evento “tetratlonesquel”. A tales fines, también estarán las oficinas del CAE, localizadas en la Avenida Ameghino, entre las calles Alberdi y Pellegrini, de la ciudad cordillerana.



El “Douglas Berwyn” es, sin duda alguna, una de las competencias más esperadas y relevantes de la región cordillerana. Instalada en el calendario hace más de tres décadas, suele reunir a decenas de deportistas no solo de la zona, sino que también de distintos puntos de la Patagonia y el país.



La carrera, que ofrece la variante del circuito corto y largo, además de la posibilidad de hacerlo en forma individual o en grupo, despierta fuerte interés debido a que fusiona el deporte, la unión entre los participantes y el contacto directo con la naturaleza.

