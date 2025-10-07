El Gobierno presidió un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal

Entre los puntos de trabajo abordados, se acordaron aspectos tributarios vinculados con el Acuerdo Interjurisdiccional y con el Impuesto Automotor, y se plantearon los parámetros presupuestarios para el próximo año.

El Gobierno del Chubut coordinó recientemente un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, que en esta oportunidad fue encabezado por el ministro de Economía de la Provincia, Miguel Arnaudo, y contó con la participación de la totalidad de los municipios chubutenses, representados por intendentes, secretarios de hacienda y demás funcionarios.

Es importante mencionar, además, que este Consejo cumplió veinte años desde su conformación, y que Chubut fue una de las primeras provincias que estableció su propio régimen, casi inmediatamente después que el régimen federal, habiendo avanzado en diversos temas vinculados con la Transparencia e Información Pública y la coordinación tributaria, tanto en Impuesto sobre los Ingresos Brutos como en Impuesto Automotor.

Agenda

Durante la reunión se acordaron aspectos tributarios vinculados con el Acuerdo Interjurisdiccional y con el Impuesto Automotor. En este último caso se aprobó un nuevo Código Fiscal aplicable a dicho impuesto y se establecieron las valuaciones a utilizar por todas las localidades para el pago de la patente para el año que viene.

Asimismo, se plantearon los parámetros presupuestarios para el año venidero, tanto en lo que respecta a la estimación de recursos que cada localidad percibirá como el límite de gasto que prevé el régimen de Responsabilidad Fiscal.

Cabe destacar, asimismo, que, en esta oportunidad, se contó la presencia especial de la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, del Ministerio de Economía de Nación, Valeria Sánchez y la Coordinadora de Responsabilidad Fiscal Federal, Patricia Farah.

