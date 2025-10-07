El Gobierno intensifica los controles ambientales en yacimientos hidrocarburíferos de la provincia

Las inspecciones fueron realizadas en las áreas Diadema y Bella Vista Oeste, con la finalidad de verificar la correcta resolución de incidentes ambientales y constatar que se concreten de manera efectiva las inversiones declaradas en la materia.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, continúa desarrollando inspecciones ambientales en distintos yacimientos hidrocarburíferos de la provincia.

Estos controles tienen como objetivo verificar la correcta comunicación y resolución de incidentes ambientales, así como constatar que las inversiones declaradas en materia ambiental se concreten efectivamente en las áreas operadas.

En esta oportunidad, los yacimientos Diadema y Bella Vista Oeste, operados por CAPSA / CAPEX, fueron objeto de auditorías sorpresivas por parte de la autoridad de aplicación. Como resultado de las inspecciones, se detectaron numerosos incidentes ambientales y la empresa operadora deberá no solo realizar las tareas de remediación de manera inmediata, sino también afrontar los sumarios administrativos correspondientes.

Cuidado del ambiente y más puestos de trabajo

Al respecto, el secretario de Ambiente provincial, Juan José Rivera, destacó que “las operadoras no sólo deben expresar su voluntad de invertir, sino materializarla. No debemos olvidar que las tareas de remediación, abandono de pozos y resolución de incidentes, además de ser necesarias para el cuidado del ambiente, generan trabajo en las empresas locales”.

Asimismo, subrayó que “estas inspecciones se vienen realizando desde el comienzo de la gestión a un ritmo muy intenso” y aseguró que se dará continuidad a las mismas “con el objetivo de garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable

