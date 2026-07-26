El Gobierno enviará a la Legislatura un programa para impulsar el desarrollo de proveedores locales

El proyecto, elaborado junto a la FECh, será elevado a la Legislatura para así ampliar la participación de las empresas en las cadenas de valor, promover inversiones, incrementar la innovación, diversificar la matriz productiva y fortalecer la resiliencia económica provincial. La iniciativa apunta a construir una provincia más competitiva y generadora de oportunidades para las futuras generaciones mediante un esquema de cooperación entre el sector público y privado.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que contempla la creación del Programa Provincial de Desarrollo de Proveedores Locales, una iniciativa elaborada de manera articulada con la Federación Empresaria del Chubut (FECh) para el fortalecimiento de las capacidades productivas de las empresas radicadas en la provincia, favoreciendo su integración a las cadenas de valor de los sectores estratégicos mediante instrumentos de capacitación, innovación, articulación institucional y mejora continua.

En ese contexto, y tras un encuentro mantenido este martes con el presidente de la FECh, Carlos Lorenzo, en la Casa de Gobierno; el mandatario anticipó que se trata de una herramienta clave que permitirá generar empleo de calidad, aumentar el valor agregado, favorecer el arraigo de los jóvenes profesionales, impulsar la innovación tecnológica y consolidar una economía más diversificada y resiliente.

Este nuevo plan que el Ejecutivo elevará a la Legislatura de la Provincia no procura establecer mecanismos de protección económica ni sustituir las reglas de la competencia. Su finalidad consiste en crear un marco institucional que favorezca el desarrollo de proveedores cada vez más competitivos, promoviendo condiciones para que puedan integrarse en igualdad de oportunidades a las cadenas de abastecimiento de los sectores estratégicos de Chubut.

Diversidad productiva y posibilidades de crecimiento

El Programa se enmarca en los principios de promoción del desarrollo, igualdad de oportunidades, federalismo y cooperación entre el sector público y el privado. Según se precisó tras el encuentro, el objetivo es consolidar esta iniciativa como una política de Estado, sostenida en el tiempo y ajena a los cambios de gobierno. “La continuidad institucional permitirá generar previsibilidad, atraer inversiones y consolidar capacidades productivas permanentes”, destacaron.

De acuerdo al proyecto elaborado, “el verdadero desafío consiste en convertir la riqueza generada por las inversiones en capacidades permanentes para la economía provincial, fortaleciendo un entramado de empresas competitivas, innovadoras y capaces de integrarse a cadenas de valor nacionales e internacionales”.

En ese sentido, el texto hace hincapié en la diversidad productiva de Chubut y agrega que “la explotación de hidrocarburos convencionales, el desarrollo potencial de la minería, la pesca, la generación de energías renovables, la infraestructura pública y privada, la industria metalmecánica, los servicios especializados, la economía del conocimiento, la biotecnología y las nuevas tecnologías conforman una base económica con enormes posibilidades de crecimiento”.

Dichos sectores requieren bienes, servicios, ingeniería, logística, mantenimiento, soluciones tecnológicas y capital humano altamente calificado. “Esa demanda representa una oportunidad para que las empresas radicadas en la provincia incrementen sus capacidades, diversifiquen su oferta, incorporen innovación y alcancen estándares de calidad que les permitan competir en mercados cada vez más exigentes”.

Conocimiento, innovación y mejora

La iniciativa anunciada este martes parte de la convicción de que “el desarrollo económico provincial no depende exclusivamente de atraer inversiones, sino también de fortalecer la capacidad de las empresas chubutenses para participar activamente en ellas, aprender de ellas y proyectarse hacia nuevos mercados”.

El proyecto expresa que Chubut “dispone de recursos humanos calificados, instituciones académicas de prestigio, centros de investigación, cámaras empresarias, organizaciones sectoriales y un conjunto de pequeñas y medianas empresas con una reconocida capacidad de adaptación. Estas fortalezas constituyen una plataforma adecuada para construir una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento, la innovación y la mejora continua”.

Precisa además que la oportunidad histórica que hoy se presenta para Chubut “consiste en convertir sus ventajas naturales en ventajas competitivas permanentes” y aclara que la función del Estado en este contexto “no consiste en sustituir las decisiones empresariales ni alterar las condiciones de competencia, sino en generar un entorno favorable para que las empresas provinciales puedan acceder a herramientas de fortalecimiento institucional, asistencia técnica, innovación tecnológica, certificación de calidad y formación de capital humano”.

Articulación público-privada

Para alcanzar este desarrollo productivo, el Estado actuará como facilitador, generando reglas claras, información, capacitación e instrumentos de apoyo que permitan consolidar un ecosistema de innovación y desarrollo empresarial.

La implementación del Programa Provincial permitirá ampliar la participación de empresas chubutenses en las cadenas de valor, promover inversiones, generar empleo calificado, incrementar la innovación, diversificar la matriz productiva y fortalecer la resiliencia económica provincial. “Los beneficios alcanzarán tanto a las empresas como a las comunidades donde desarrollan su actividad”, destacaron.

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