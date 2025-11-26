El Gobierno entregó equipamiento tecnológico para fortalecer la Formación Profesional en la región cordillerana



En conjunto con la empresa ALUAR, se beneficiaron los Centros de Formación Profesional de Esquel, Epuyén, Lago Puelo, José de San Martín y Trevelin. La iniciativa busca promover la innovación educativa y el uso de nuevas tecnologías en los entornos formativos de toda la provincia.



Dando continuidad a las políticas públicas implementadas desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, junto con la empresa ALUAR, concretó la entrega de equipamiento tecnológico destinada a fortalecer la innovación educativa en la Formación Profesional.



La actividad se desarrolló días pasados en el Centro de Formación Profesional Nº 657 de Lago Puelo y contó con la participación de autoridades provinciales, equipos directivos y docentes de los establecimientos beneficiados.



Innovación educativa para la Formación Profesional



Los Centros de Formación Profesional Nº 655 de Esquel, Nº 656 de Epuyén, Nº 657 de Lago Puelo, Nº 659 de José de San Martín y Nº 660 de Trevelin, recibieron kits de videoconferencia, computadoras, impresoras y escáneres 3D, además de diverso equipamiento digital destinado a renovar los entornos formativos y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.



Durante la jornada se presentaron los equipos, se realizaron demostraciones de uso y se desarrolló un espacio de intercambio con los equipos docentes, quienes destacaron la importancia de contar con tecnología actualizada para acompañar las trayectorias formativas de jóvenes y adultos.



El encuentro formó parte del Programa de Fortalecimiento a la Innovación Educativa, que promueve la modernización de la Formación Profesional mediante la incorporación de tecnologías, la actualización pedagógica y la generación de nuevas oportunidades laborales vinculadas a oficios y saberes emergentes.



Trabajo conjunto para el desarrollo local



La iniciativa fue acompañada por ALUAR, empresa que impulsa acciones de responsabilidad social orientadas al desarrollo tecnológico y la capacitación laboral en comunidades patagónicas.



“Este trabajo conjunto nos permite ampliar oportunidades reales para quienes se forman en los Centros de Formación Profesional. Cada equipo entregado significa más herramientas para la enseñanza, la producción y el desarrollo local”, expresaron desde el equipo técnico provincial.



Con esta acción, la gestión del gobernador Ignacio Torres reafirma su compromiso de llevar innovación a todos los rincones de la provincia, garantizando que cada Centro de Formación Profesional cuente con los recursos necesarios para brindar una educación técnica moderna, inclusiva y de calidad.

