El Gobierno del Chubut y Río Mayo avanzan en el desarrollo de circuitos geoturísticos

Se puso en marcha un plan de trabajo con una duración estimada de cinco meses que contempla la identificación y caracterización de sitios de interés geológico, junto con la capacitación de agentes locales.

En el marco de los festejos por el reciente aniversario de Río Mayo, el Gobierno del Chubut, por intermedio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, suscribió con la Municipalidad local un Acta de Cooperación y Asistencia Técnica para impulsar el desarrollo de circuitos geoturísticos y fortalecer el turismo de base científica en la localidad.

El acuerdo fue firmado el pasado sábado 22 de agosto, durante la celebración que encabezó el gobernador del Chubut Ignacio «Nacho» Torres, y se pondrá en marcha a partir de la identificación y puesta en valor de sitios de interés geológico, naturales y culturales.

Las rúbricas estuvieron a cargo del subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Sueyro, en representación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y el intendente de Río Mayo, Gustavo Daniel Loyaute.

Como parte de esta iniciativa, la Secretaría de Ciencia y Tecnología realizará un aporte económico de $ 3.000.000, otorgado mediante la Resolución Nº 13/2026 SCyT, destinado a solventar la contratación de profesionales y científicos del Grupo de Investigación Geología Esquel (GIGE), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Plan de trabajo de cinco meses

El plan de trabajo tendrá una duración estimada de cinco meses y contempla la identificación y caracterización de sitios de interés geológico, junto con la capacitación de agentes locales. El objetivo será generar las bases para el desarrollo de productos geoturísticos sostenibles que permitan integrar el patrimonio geológico con los atractivos naturales y culturales de Río Mayo.

La propuesta busca, además, potenciar el desarrollo del turismo de base científica y sumar valor al corredor de la Ruta Nacional 40, promoviendo nuevas oportunidades para la valorización del patrimonio y el desarrollo local a partir del conocimiento científico aplicado.

Ciencia, territorio y desarrollo local

La cooperación acordada apunta a fortalecer la articulación entre el conocimiento científico, las instituciones públicas y las necesidades del territorio, utilizando la asistencia técnica y la generación de conocimiento aplicado como herramientas para acompañar el desarrollo local.

Asimismo, el acuerdo contempla la voluntad de promover la articulación con los organismos provinciales competentes en materia de turismo y áreas protegidas, con el propósito de contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural de Río Mayo y al desarrollo de propuestas vinculadas al turismo científico.

De esta manera, la iniciativa permitirá avanzar en la identificación y caracterización del patrimonio geológico de la localidad, fortaleciendo las capacidades locales y sentando las bases para futuras propuestas que vinculen ciencia, turismo y desarrollo territorial sostenible.

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