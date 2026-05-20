El Gobierno del Chubut y la Federación de Cooperativas avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el sistema energético provincial

El secretario de Infraestructura de la provincia encabezó una reunión de trabajo con las autoridades de la Fechcoop en la que se analizaron proyectos estratégicos para diversas localidades chubutenses, entre otros puntos.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, mantuvo una reunión de trabajo con la Federación Chubutense de Cooperativas (Fechcoop) centrada en la situación actual del sistema de distribución eléctrica y en el desarrollo de proyectos estratégicos para distintas localidades de la provincia.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Infraestructura de la provincia, Hernán Tórtola junto a la presidenta de la Fechcoop, Valeria Lewis; participando además el subsecretario de Servicios Públicos, Ezequiel Suazo; y el gerente de la Federación, Federico Kexel.

Durante la reunión se analizaron los principales desafíos operativos y regulatorios que atraviesan las cooperativas eléctricas del interior provincial, además de la agenda legislativa nacional vinculada al sector energético y al esquema impositivo que alcanza al cooperativismo.

En ese marco, se planteó la importancia de avanzar en el reconocimiento de las cooperativas como PyMEs, lo que permitiría ampliar el acceso a programas de incentivo y financiamiento para el desarrollo de energías renovables.

Además, se acordó continuar impulsando el proyecto de provisión de energía solar para la Escuela Agrotécnica Nº 733, con el objetivo de replicar la experiencia en otras aldeas escolares del Chubut. A su vez, las partes ratificaron el compromiso de avanzar en proyectos de renovación de luminarias en distintas localidades.

Por último, se definió profundizar el trabajo conjunto con el Ente Regulador de Servicios Públicos para avanzar en la regularización de los contratos de concesión de las cooperativas del interior.



