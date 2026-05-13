El Gobierno del Chubut sigue fortaleciendo a mujeres emprendedoras con una nueva edición de «Raíz Emprendedora» en Comodoro Rivadavia

l programa impulsado por la Secretaría General de Gobierno, que acompaña el desarrollo productivo y promueve la autonomía económica de las chubutenses, estará presente el próximo 22 de mayo en la ciudad petrolera.

En el marco de las políticas que el Gobierno del Chubut lleva adelante para fortalecer el desarrollo local, el emprendedurismo y la capacitación en toda la provincia, la Provincia realizará una nueva edición del programa «Raíz Emprendedora», en esta oportunidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La propuesta, impulsada por la Secretaría General de Gobierno se llevará adelante el viernes 22 de mayo a las 15:30 horas en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi”, con entrada gratuita y cupos limitados.

Bajo el lema “Temporada 2: Crecer Juntas”, la jornada busca brindar herramientas prácticas para potenciar emprendimientos, fortalecer redes de trabajo y acompañar el crecimiento de mujeres emprendedoras de distintos puntos de la provincia. Durante el encuentro se abordarán contenidos vinculados a organización, ventas, formalización de proyectos, networking y herramientas digitales para potenciar emprendimientos.

Además, esta edición contará con la participación especial de Rocío González, coordinadora nacional del programa #EmprendeEnTikTok Argentina, quien compartirá estrategias de marketing digital, creación de contenido y herramientas para fortalecer la presencia de los emprendimientos en redes sociales y plataformas digitales.

Las participantes recibirán certificado de asistencia, materiales de trabajo, libreta personalizada de «Raíz Emprendedora» y podrán formar parte de espacios de intercambio y conexión con otras emprendedoras chubutenses.

Desde la organización destacaron que el programa continúa recorriendo distintas localidades de la provincia, consolidándose como un espacio de formación, acompañamiento y comunidad para mujeres que buscan impulsar sus proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Asimismo se informó que el link de inscripcion es https://forms.gle/N9psHVcdBrb4yJU66

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