El Gobierno del Chubut restableció la circulación sobre la Ruta Provincial N° 71



Luego de cinco días de trabajos ininterrumpidos, Vialidad Provincial completó la reparación del tramo afectado por un aluvión en Bahía Rosales, entre Cume Hue y la seccional Arrayanes, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

El Gobierno del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), habilitó nuevamente el tránsito sobre la Ruta Provincial N° 71 tras finalizar las tareas de reconstrucción de la calzada en el sector afectado.

Los trabajos se desarrollaron mediante un operativo coordinado con Vialidad Nacional, Parques Nacionales y Gendarmería Nacional, que permitió recuperar las condiciones de seguridad y transitabilidad en el tramo.

Consecuencias de las intensas lluvias

Durante la noche del miércoles 26 de agosto, las fuertes precipitaciones registradas en la zona provocaron un aluvión y un considerable aumento del caudal de agua. Como consecuencia, colapsó una alcantarilla y parte de la traza fue arrastrada, por lo que resultó necesario interrumpir preventivamente la circulación.

Los daños se produjeron en Bahía Rosales, entre Cume Hue y la seccional Arrayanes, dentro de un sector de características geográficas y ambientales complejas.

Reconstrucción del tramo afectado

En una primera etapa, se realizó la limpieza integral del área afectada y el encauzamiento del agua. Luego se avanzó con la estabilización del terreno mediante piedra bocha y la conformación de un piedraplén, destinado a consolidar la base de la obra.

Posteriormente, se retiró la alcantarilla dañada, se colocó un nuevo caño y se ejecutó el enripiado de la calzada en capas sucesivas hasta alcanzar la cota original del camino. La reconstrucción demandó la utilización de aproximadamente 2.000 metros cúbicos de material.

Un operativo bajo condiciones complejas

Las tareas estuvieron condicionadas por la dificultad para obtener materiales dentro de una zona protegida y por el trazado sinuoso del camino, que únicamente permite el ingreso y la operación de camiones de menor porte.

A pesar de estas condiciones, el operativo se mantuvo de manera ininterrumpida durante cinco días. Una vez finalizadas las intervenciones y verificadas las condiciones de seguridad, el tránsito quedó restablecido sobre la Ruta Provincial N° 71.