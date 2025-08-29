El Gobierno del Chubut realizó la convocatoria a Concursos de Titularización Docente en el Nivel Secundario

Se trata de un hecho histórico que busca garantizar la estabilidad laboral, reconocer la trayectoria docente y fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.



Luego de más de veinte años sin concursos en el Nivel Secundario, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Educación del Chubut, pone en marcha un proceso que posibilitará a los docentes acceder a la titularización. La medida responde a una demanda histórica del sector, brindando estabilidad y reconocimiento a la labor cotidiana de quienes sostienen la enseñanza en las aulas.



El concurso no sólo beneficia a los trabajadores de la educación al darles seguridad en su carrera docente, sino que también fortalece a las instituciones escolares, al asegurar continuidad pedagógica y sentido de pertenencia en las comunidades educativas.



Requisitos y cronograma



Podrán participar quienes sean argentinos con domicilio en la provincia del Chubut, cuenten con título habilitante registrado en la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria y figuren en el Listado Definitivo de Interinatos y Suplencias 2026 con Alcance Docente.



Será necesario acreditar servicio activo en el sistema educativo, concepto profesional no inferior a “Muy Bueno” y la antigüedad mínima establecida en el Nivel Secundario y en la Provincia del Chubut: cinco años para ingreso a la docencia y quince años para acrecentamiento.



El cronograma previsto establece que la inscripción se realizará de manera online desde el 25 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2025.



La instancia de titularización por trayectoria, bajo la modalidad situada, se desarrollará entre octubre y diciembre de este año, con fecha a confirmar. Finalmente, las instancias de acrecentamiento, acumulación e ingreso por orden de mérito tendrán lugar en febrero de 2026.



Modalidades de titularización



La Resolución N° 800/25 establece distintas modalidades para garantizar un proceso inclusivo y equitativo. La titularización por trayectoria (modalidad situada) reconoce la práctica profesional de quienes cuentan con 18 años o más de antigüedad en el nivel secundario, otorgándoles la posibilidad de transformar sus horas interinas en titulares en las que efectivamente ejercen.



La titularización por acrecentamiento y acumulación, en cambio, está dirigida a quienes ya son titulares y buscan ampliar su carga laboral. El procedimiento se realiza por puntaje, priorizando a quienes tienen mayor mérito en el listado definitivo.



Finalmente, la titularización por orden de mérito ofrece la posibilidad de ingreso a la docencia a quienes aún no cuentan con titularidad, pero poseen una trayectoria de al menos cinco años en el nivel. Esta modalidad también se rige por puntaje, garantizando transparencia y justicia en el proceso.



En todos los casos, el concurso promueve la concentración de tareas y la permanencia en los cargos, asegurando estabilidad laboral y continuidad en los proyectos educativos.



Proceso histórico



El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut invita a los docentes a sumarse a este proceso histórico, que representa un reconocimiento a su trayectoria y esfuerzo, al tiempo que refuerza el compromiso colectivo con la educación pública de calidad.



La inscripción se realiza a través de la página del Ministerio de Educación: chubut.edu.ar/ juntasecundaria.



Finalmente, se encuentra habilitado el siguiente correo electrónico para consultas e inscripciones: jcdes@educacionvirtual.chubut. edu.ar

—