El Gobierno del Chubut realiza controles y fiscalización en el Área Natural Protegida Península Valdés

El objetivo es garantizar el desarrollo responsable de las actividades turísticas durante la temporada de verano.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, lleva adelante tareas permanentes de control y fiscalización en el Área Natural Protegida Península Valdés con el objetivo de garantizar el desarrollo responsable de las actividades turísticas durante la temporada de verano.



En este marco, personal del Ministerio realiza operativos de control en el Golfo Nuevo, con especial atención en las actividades de snorkeling con lobos marinos, así como en las actividades náuticas que se desarrollan en la zona de Puerto Pirámides. Asimismo, se fiscalizan las distintas prácticas que realizan los turistas dentro del área protegida, con el fin de preservar el equilibrio ambiental y la fauna marina.



Cabe destacar que el personal capacitado del Ministerio desempeñará todas las tareas de fiscalización desde el agua mediante el bote semirrigido entregado al Gobierno Provincial a través del acuerdo con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, junto a sus socios estratégicos y financiado por la Unión Europea, en el marco del Proyecto MaRes.



Las acciones se desarrollan de manera coordinada y articulada con la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés y la Municipalidad de Puerto Pirámides, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los distintos organismos con competencia en el territorio.



Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se informó que el objetivo es sostener y profundizar estas instancias de control a lo largo de toda la temporada de verano, promoviendo un turismo responsable, seguro y compatible con la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de la provincia y del país.

—

