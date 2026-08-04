El Gobierno del Chubut presentó el Programa Provincial de Familias Solidarias y su reglamentación

Fue durante una jornada que reunió en Rawson a representantes del Poder Judicial, Servicios de Protección de Derechos, municipios, instituciones religiosas y equipos técnicos de toda la provincia para fortalecer la implementación del sistema de acogimiento familiar.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una jornada provincial de presentación del Programa Provincial de Familias Solidarias, un espacio de formación e intercambio destinado a fortalecer la implementación de esta política pública en todo el territorio provincial.

La actividad contó con la participación de autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, encabezadas por la ministra Florencia Papaiani, representantes de la Defensa Pública, integrantes de los Servicios de Protección de Derechos, equipos técnicos municipales, referentes de distintas iglesias y organizaciones de la sociedad civil, quienes compartieron una instancia de capacitación y reflexión sobre el alcance de la Ley III N° 58 y su reciente reglamentación, que establece los lineamientos técnicos y operativos para el funcionamiento del sistema.

Entorno familiar seguro

El Programa Provincial de Familias Solidarias constituye una alternativa de cuidado temporal para niños y adolescentes que, por decisión judicial y debido a situaciones excepcionales, deben ser separados transitoriamente de su grupo familiar. Su objetivo es garantizar que puedan desarrollarse en un entorno familiar seguro, afectivo y comunitario, evitando la institucionalización prolongada y promoviendo, siempre que sea posible, la revinculación con su familia de origen o, cuando corresponda, el acceso a un proceso de adopción.

La reglamentación también define el rol de los equipos técnicos, la articulación con los municipios, el Registro Único Nominal (RUN) y los requisitos para integrar el sistema de Familias Solidarias.

Durante la apertura se dio la bienvenida a los participantes y posteriormente el subsecretario de Desarrollo Humano, Christian Aprosoff, realizó un recorrido por la historia y evolución del programa en la provincia, destacando el trabajo desarrollado durante los últimos años para consolidar una red de familias comprometidas con el cuidado transitorio de niñas, niños y adolescentes.

La jornada continuó con la presentación de los principales aspectos de la ley y de su reglamentación, acompañada por un espacio de consultas e intercambio con los equipos presentes. Más tarde, referentes territoriales compartieron experiencias de intervención y buenas prácticas desarrolladas en distintas localidades de la provincia, enriqueciendo el debate con casos concretos y aprendizajes construidos desde el territorio.

Testimonio clave

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Jimena Rojas, integrante del Sistema de Familias Solidarias de Esquel, quien relató su experiencia como familia de acogimiento, poniendo en valor el acompañamiento brindado por el Estado y el impacto que este dispositivo genera en la vida de niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Política pública provincial

En ese sentido, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “esta ley y su reglamentación vienen a fortalecer una tarea que muchos municipios de la provincia ya vienen desarrollando con enorme compromiso a través de sus programas de familias solidarias. Desde el Estado provincial queremos acompañar ese trabajo, brindar herramientas, establecer criterios comunes de intervención y garantizar que todas las familias y equipos técnicos cuenten con el respaldo necesario para desarrollar esta tarea tan valiosa”.

La funcionaria remarcó además que “el objetivo es consolidar una política pública provincial que permita ampliar la red de familias solidarias, fortaleciendo el trabajo articulado entre la Provincia, los municipios, el Poder Judicial y las organizaciones de la comunidad, siempre poniendo en el centro el interés superior de niños y adolescentes y su derecho a crecer en un entorno familiar mientras se resuelve su situación.

Con esta jornada, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso con la promoción de modalidades alternativas de cuidado basadas en el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar, fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado y la comunidad para garantizar una protección integral de sus derechos.