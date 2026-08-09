El Gobierno del Chubut pone en marcha una Mesa Provincial para fortalecer las medidas de protección de niños y adolescentes

La iniciativa permitirá analizar de manera individual las situaciones de quienes permanecen en dispositivos de cuidado, agilizar la resolución de obstáculos y avanzar en estrategias que prioricen la revinculación familiar, los referentes afectivos y la vida en comunidad.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, pondrá en marcha la Mesa Provincial de Revisión de Medidas de Protección Excepcionales, una nueva herramienta destinada a fortalecer el seguimiento de las medidas adoptadas respecto de niños y adolescentes que se encuentran bajo intervención del Estado.

La iniciativa fue creada mediante el Decreto Provincial N° 1072/26 y funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, con el objetivo central de monitorear, revisar y evaluar las medidas de protección excepcionales vigentes en todo el territorio provincial.

La puesta en funcionamiento de la Mesa parte de una premisa fundamental: las medidas de alojamiento en dispositivos de cuidado deben ser excepcionales y limitadas en el tiempo, priorizando siempre el derecho de niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en un ámbito familiar y comunitario.

Una revisión caso por caso

La Mesa realizará un análisis integral de las situaciones de niños y adolescentes que superen los 90 a 180 días de institucionalización, según los plazos establecidos legalmente, con el propósito de detectar las causas que dificultan su egreso y definir acciones concretas para resolverlas.

Entre otros aspectos, se buscará determinar si existen demoras administrativas o judiciales, dificultades habitacionales o demoras en el acceso a programas de fortalecimiento familiar, para establecer una hoja de ruta que permita avanzar en cada situación particular.

Asimismo, se impulsarán estrategias de desinstitucionalización, incluyendo alternativas de revinculación familiar, referentes afectivos o procesos de autonomía progresiva, de acuerdo con la edad y situación particular de cada niño o adolescente.

“No podemos naturalizar que un niño permanezca durante años en una institución”

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que la creación de la Mesa “nos permitirá poner cada situación arriba de la mesa, revisar qué está impidiendo que ese niño o adolescente pueda egresar de un dispositivo y asumir, desde el Estado, la responsabilidad de remover esos obstáculos”.

“No podemos naturalizar que un niño permanezca durante años en una institución. Las medidas excepcionales tienen que ser realmente excepcionales y transitorias. Nuestro objetivo es que cada chico pueda crecer en un ámbito familiar, con vínculos afectivos y en comunidad, siempre garantizando su interés superior”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, Papaiani señaló que “muchas veces existen situaciones complejas que requieren la intervención simultánea de distintas áreas del Estado y también del Poder Judicial. Por eso esta Mesa busca sentar a todos los actores involucrados, analizar cada caso y tomar decisiones concretas que permitan avanzar”.

Trabajo articulado

La Mesa tendrá una conformación interdisciplinaria y contará con la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, profesionales de Trabajo Social, Psicología y Derecho con experiencia en niñez y adolescencia, y representantes regionales de los Servicios de Protección de Derechos.

También se prevé convocar a representantes del Poder Judicial, municipios, comunas rurales y otras instituciones vinculadas con la protección de derechos de niños y adolescentes, fortaleciendo la articulación y unificando criterios de intervención en toda la provincia.

El procedimiento contempla la identificación de los casos que hayan superado los plazos de alojamiento, el análisis interdisciplinario de cada situación y la adopción de acciones inmediatas para remover obstáculos administrativos o judiciales. Además, se emitirán recomendaciones para los organismos intervinientes y se realizará un seguimiento de las medidas acordadas.

Reducir los tiempos de permanencia

Con esta nueva herramienta, el Gobierno Provincial apunta a disminuir los tiempos de permanencia de niños y adolescentes en instituciones, agilizar las decisiones y garantizar que el interés superior del niño se traduzca en respuestas concretas y oportunas.

La Mesa permitirá además contar con información actualizada sobre la situación de cada niño y adolescente institucionalizado en la provincia, fortaleciendo el control y la planificación de las políticas públicas de niñez.

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