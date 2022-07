El Gobierno del Chubut participó de la entrega de Mochilas Técnicas para estudiantes de Enfermería en Trelew

Las mochilas son provistas por el Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), a través del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Funcionarios del Gobierno provincial, acompañaron esta tarde el acto de entrega de Mochilas Técnicas del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), destinadas a los alumnos de 2° Año de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad del Chubut.

Participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, la subsecretaria de Planificación y Capacitación, Laura Pizzi, la presidenta del Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad del Chubut, Sara Barrera, la directora de la institución, Marta Bravo, la referente del Programa Nacional de Formación de Enfermería, Patricia Marileo, autoridades del Ministerio de Educación, alumnos e invitados especiales.

La entrega se desarrolló este jueves por la tarde en la sede de la Escuela provincial N°182 de Trelew, donde el ministro Ayala expresó: “Traigo el saludo del Gobernador Arcioni que siempre está pendiente del Instituto y de la formación de profesionales, hay una demanda permanente de enfermeros profesionales como una de las carreras de las que dicta este instituto a nivel provincial con títulos de nivel nacional se forman profesionales de excelencia y desde el Gobierno nos parece necesario acompañar todas estas acciones”.

“Celebramos estas oportunidades con la formación de recursos humanos y que a través del esfuerzo mancomunado entre el Gobierno Nacional y Provincial se brinden las herramientas necesarias para la formación de jóvenes. Estas mochilas técnicas contienen elementos básicos para el enfermero que les sirve a los estudiantes, ya que ellos desarrollan prácticas en terreno en los distintos Hospitales de la provincia es bueno que se vayan familiarizando desde la etapa de formación”, completó el funcionario.

Acompañamiento y profesionalismo

Por su parte, Sara Barrera destacó la adquisición de las mochilas para mejorar la profesionalización de los alumnos de la carrera de Enfermería. En este sentido indicó que “este es un patrimonio muy importante. Agradezco a las autoridades del Ministerio de Salud, de Gobierno, por su presencia, el Gobernador me llamó anoche y me dijo que no podía estar presente, lo mismo que el Dr. Puratich, que por cuestiones de agenda no pudo estar pero que nos acompañan permanentemente”.

A los alumnos que harán uso de estas mochilas Barrera indicó que “uno tiene que trabajar donde se sienta bien y sea capaz, les pido vocación de servicio, sé que varias compañeras ya están trabajando, sepan que la demanda de enfermería es grandísima y todos tendrán un puesto de trabajo. Agradezco al Ministerio de Salud por el reciente nombramiento que se hizo de enfermeros, ya que es una alegría enorme que varios profesionales son nuestros alumnos”.

A su turno, la referente del PRONAFE, Patricia Marileo destacó que “nuestra prácticas son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y PRONAFE quiere también acompañar la trayectoria educativa de cada estudiante; por eso quiero decir que cada estudiante ha tomado una decisión y vemos el espíritu de una nueva generación, por vencer, primero sus propias limitaciones, en cuanto a tiempo, atención de su familia, y luego todos los contratiempos, para su formación. Por ello, cada uno de ustedes se gana mi respeto”.

“Nos complace poner en sus manos una herramienta importantísima para perfeccionarse en su profesión -continuó Marileo – Deben inspirar a los alumnos de primer año para que comprendan que el esfuerzo vale la pena, y decir que este programa analiza los recursos humanos en enfermería. Nos motiva tener los mejores niveles de formación y la mayor cantidad de profesionales. La mochila técnica con más de 15 elementos fundamentales para su formación y profesión busca generar igualdad de oportunidades, y permitir un mejor y equitativo desarrollo de las prácticas profesionales, y, una vez egresada o egresado, en su práctica laboral”, finalizó.

Contenido de la mochila

Cada mochila contiene estetoscopios; un termómetro clínico digital; un oxímetro de pulso autocontenido; una linterna clínica; un reloj analógico con segundero; un lazo hemostático para la extracción de sangre; anteojos de seguridad; una tijera de Lister para cortar vendas y ropa; guantes de examinación de látex; un descartador de agujas de bolsillo; un tensiómetro para adultos y niños; una cinta obstétrica; una cinta para perímetro cefálico; una caja de curaciones completa; entre otros elementos, además de la mochila misma. Todos estos elementos son de calidad, perdurables y se podrán seguir utilizando incluso una vez terminado el estudio.

PRONAFE

El PRONAFE tiene por objetivo incrementar la cantidad y calidad de enfermero/as en Argentina, para lo cual prevé tanto el fortalecimiento de las instituciones técnico superiores formadores de enfermería, así como también tener injerencia directa en las trayectorias educativas de los estudiantes de la carrera.

A través de este Programa nacional se ha dotado con equipamiento y reforzado la infraestructura de las instituciones formadoras; se está capacitando a docentes; se otorgan becas a los alumno/as; entre otras acciones.

También, se construyó un centro de simulación clínica, que funciona en el INET, donde estudiantes y enfermero/as realizan prácticas.