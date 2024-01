asdfg Esquila de ovejas raza Merino en la estancia La Nicolasa cerca de Lago Blanco , oeste de la provincia de Chubut, Patagonia Argentina, a pocos kilometros de la frontera con Chile. Argentina Octubre 2003 Foto Diego Giudice/Archivolatino.com <Merino sheeps shear in La Nicolasa ranch , near Lago Blanco, west of the Chubut province, Patagonia Argentina, few miles from the border with Chile. Argentina Octubre 2003 Foto Diego Giudice/Archivolatino.com *Argentina ¡lug ¡eco chubut patagonia oveja esquila 'shear farm asdfg

El Gobierno del Chubut participa de la 37° Fiesta Nacional de la Esquila en Río Mayo El tradicional festival se desarrollará durante el sábado y domingo con demostraciones de esquila desmaneada y asistencia del Ministerio de Producción. El Gobierno de la Provincia que conduce Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Producción y del Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA), participarán durante este fin de semana en Río Mayo de la 37° edición de la Fiesta Nacional de la Esquila. En el marco del evento, que tendrá lugar los días sábado 20 y domingo 21 de enero, se realizarán demostraciones de esquila desmaneada, a tijera manual y mecánica, a cargo de los instructores de PROLANA Chubut, Arsenio Saihueque y Segundo Ruiz. De esta manera, se aplicarán los métodos actuales de esquila a nivel mundial, garantizando el mejor trato del animal y el menor desgaste físico del esquilador, tal como ocurre en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Además, el Ministerio conducido por Digna Hernando colabora con fardos para el desarrollo del evento, provenientes de la chacra 40 de la cartera productiva en Sarmiento. PROLANA Con el objeto de revalorizar el trabajo del esquilador en todo el territorio, el Gobierno de la Provincia fue el principal promotor de la implementación del PROLANA en Chubut, adhiriendo al mismo desde sus inicios. El Ministerio de Producción destacó en ese sentido la realización del tradicional festival, siendo Chubut la provincia con mayor número de lanares del país, con la lana de mayor calidad y con las plantas laneras textiles más importantes de Sudamérica radicadas en Trelew. La esquila en la actualidad El Gobierno Provincial, por intermedio de dicha cartera productiva, tiene por meta apoyar a las empresas laneras y de esquila, así como a los acondicionadores de lanas y a los esquiladores, conscientes que cada eslabón de la cadena cumple un papel clave en el complejo conjunto lanero que genera ingresos por exportaciones superiores a los US$50 millones, año a año. Más de 50 empresas, con alrededor de mil integrantes, esquilan cada año unos 2.5 millones de lanares en Chubut, capacitados y supervisados a través del PROLANA. — 37° Fiesta Nacional de la Esquila en Río Mayo