El Gobierno del Chubut explicó en la Legislatura los objetivos del proyecto que busca crear el Sistema Integrado de Salud

El secretario de Salud, Sergio Wisky, expuso ante los diputados los detalles de la propuesta que impulsa el Ejecutivo, junto al asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva.



En el marco del plan de modernización y jerarquización del sistema sanitario que viene llevando adelante la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, este miércoles se presentaron en la Legislatura del Chubut, ante diputados provinciales de distintos bloques, los objetivos y la finalidad del proyecto de ley que busca crear el Sistema Integrado de Salud (SIS).



El secretario de Salud de la Provincia, Sergio Wisky, encabezó la exposición acompañado por el asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva; estando además presentes subsecretarios y referentes de distintas áreas de la cartera sanitaria chubutense.



En el encuentro se brindó un pormenorizado detalle sobre cada uno de los artículos del proyecto de ley enviado por el Gobierno del Chubut a la Legislatura, precisando los programas que se prevé implementar, con el fin de lograr una mejora en el funcionamiento del sistema sanitario.



Además, se resaltó que la iniciativa no pretende mellar la independencia sino que respeta la autonomía y autarquía de cada uno de los organismos involucrados; y que en los próximos días continuarán las rondas de explicación con diferentes actores del sistema de salud provincial, para detallar los alcances del proyecto.



Discutir el futuro



El secretario de Salud, Sergio Wisky, indicó que “realizamos la exposición y fue muy buena, siempre los debates construyen, nosotros vinimos para escuchar otras posturas, a clarificar donde hay dudas, porque pretendemos construir una buena ley, ver los aportes para poder mejorarla en algunos artículos”.



“Estoy muy satisfecho con la presentación, está muy bueno empezar a debatir el sistema sanitario, más allá de la coyuntura. Estamos discutiendo el futuro y eso es clave, porque no es solo arreglar el presente”, remarcó.



En ese sentido, Wisky expresó que la ley “dará rectoría, para que el Estado tenga la potencia como para empezar a ordenar un sistema que está descontrolado, incluso a nivel nacional, donde los distintos actores financiadores estamos corriendo constantemente detrás de los incendios”, y recordó que en Chubut “ya se conformó un Consejo de Obras Sociales, que fue un buen inicio y que está funcionando, pero esta ley es un pasito más y eso estamos proponiendo”.



Rectoría y gobernanza



En ese contexto, aseveró que “hoy a la obra social Seros la está financiando el sistema público, y la gente piensa que es al revés. Nosotros la estamos financiando con mil a dos mil millones de pesos por mes que no le cobramos y, por otro lado, el Estado provincial ya le dio casi 14 mil millones, y le va a dar 6 mil millones más, para pagar los déficits que tiene”.



Por eso, aseguró que “hay un problemón ahí, y nosotros vamos a intentar sumarnos para ayudar, y vamos a ser dos actores que vamos a estar trabajando para el mismo fin, no mezclando las cosas”, aclarando que “los de Seros son de Seros, y los de Salud Pública son de Salud Pública”.



En esa línea, el secretario de Salud afirmó que “la capacidad de gestión que pueden llegar a tener dos organismos tan potentes como Seros y la Salud Pública se fortalece si están juntos. Esa es la idea y eso se llama rectoría”, precisando que la respuesta a la pregunta “cómo se arma eso, qué formato se le da, se llama gobernanza y esa es la ley, que es lo que estamos discutiendo ahora”.



“Vamos a fortalecer la gestión, teniendo el poder de decisión y respetando los órganos directivos que tiene el Instituto (ISSyS), que ahora se normalizó, y que tiene sus representantes de pasivos y activos”, explicó Wisky, agregando que “nosotros vamos en representación del Ejecutivo, como dice la ley hoy”.



Por último, el titular de la cartera sanitaria resaltó que “lo que se busca cambiar es la modalidad de gestión, darle una direccionalidad y empezar a darle efectividad a las reglas de juego, para que la gente, como usuario final, termine con mejor salud”, concluyó.