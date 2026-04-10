El Gobierno del Chubut exime del pago de tasas a alojamientos turísticos afectados por la Emergencia Ígnea

La medida tendrá una vigencia por un año y alcanza a establecimientos perjudicados por los incendios forestales que se registraron en la región cordillerana durante la última temporada.

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, dispuso la eximición del pago de inscripción en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos para los establecimientos ubicados en las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Carrenleufú, Gualjaina y Paso del Sapo.

La medida establece que, por el plazo de 12 meses, los establecimientos quedarán exceptuados del pago de preinscripción, inscripción, reinscripción, categorización, recategorización y placa normalizadora, conforme a la normativa vigente.

Registro de Alojamientos Turísticos

Esta decisión busca acompañar y asistir al sector turístico, uno de los más afectados por los incendios forestales registrados en la cordillera chubutense durante el mes de enero, que derivaron en la declaración de la Emergencia Ígnea vigente hasta el 30 de abril de 2026.

La medida promueve, además, la inscripción de todos aquellos alojamientos que deseen estar en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos del Ministerio.

Este registro se renueva cada cinco años y permite acceder a distintos beneficios, como líneas de crédito, capacitaciones y acciones de promoción turística. Además, los establecimientos inscriptos forman parte de la oferta oficial publicada en el sitio web: www.chubutpatagonia.gob.ar/alojamientos

Acompañamiento a un sector afectado

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Ministerio, la actividad turística en la región sufrió una fuerte caída de reservas durante la temporada estival, con cancelaciones masivas y pérdida de ingresos, daños en infraestructura y falta de liquidez en los prestadores.

En este sentido, el ministro de Turismo, Diego Lapenna, reveló que “impulsamos esta acción en el marco del plan de acción diseñado para acompañar a las localidades afectadas por los incendios, con el objetivo de aliviarles la carga económica y sostener la actividad turística, clave para el desarrollo económico y productivo de estas regiones, así como también para formalizar la oferta de alojamientos”.

Alcance de la medida

La eximición alcanza a todos los alojamientos turísticos en las localidades del Corredor de los Andes: Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Carrenleufú, y se suman Gualjaina y Paso del Sapo por su ubicación en la Ruta 12 que conecta con la Ruta 40.

—