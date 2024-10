El Gobierno del Chubut equipará con 6.000 uniformes completos a la Policía del Chubut

Los primeros 3.000 ya se licitaron, mientras que los restantes serán adquiridos a comienzos del 2025. Se trata de un logro histórico para la fuerza provincial que desde hace cuatro años no licitaba la compra de indumentaria para los efectivos. “Había unidades policiales que no tenían uniformes desde el 2010”, reveló el ministro Iturrioz.



Reafirmando el compromiso asumido por el gobernador Ignacio «Nacho» para garantizar mejores condiciones laborales a los efectivos policiales, contribuyendo a la labor de prevención; el Gobierno del Chubut equipará con 6.000 uniformes completos a la Policía de la Provincia.



El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañó la apertura de sobres de la primera etapa de esta adquisición correspondiente a 3.000 uniformes completos, que incluyen borcegos, chaquetillas, pantalones y prendas de abrigo, sumados a 500 gabanes destinados al personal policial.



En tanto que a comienzos del 2025, se completará la compra del equipamiento por medio de una segunda licitación destinada a incorporar los 3.000 uniformes restantes, lo que constituye un logro histórico de la fuerza provincial a tan solo 10 meses de iniciada la nueva gestión de Gobierno, destacándose además que desde hace cuatro años no se realizaba ningún proceso licitatorio de este tipo de características con beneficio directo a los policías.



Saldar una deuda



En este marco fue que el ministro Héctor Iturrioz afirmó que “los uniformes son muy importantes para el personal policial porque hoy se ve a efectivos vestidos de distinta manera y, a partir de ahora, vamos a cumplir con ese tema al que nos comprometimos cuando empezamos a recorrer las dependencias policiales desde el inicio de nuestra gestión”.



«Después de cuatro años volvieron a desarrollarse licitaciones públicas en la Jefatura de Policía para incorporar equipamiento», subrayó además el ministro.



Agregó que “había unidades policiales que no tenían uniformes desde el 2010. Queremos saldar esa deuda. En ese camino estamos de cara al próximo 7 de diciembre que se conmemora el Día de la Policía al que recibimos con expectativas renovadas por la incorporación de agentes y cadetes para solventar la seguridad con recurso humano propio”, anticipó.



La apertura de las ofertas se realizó en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en Rawson con las participaciones del jefe y subjefe de la fuerza provincial, Andrés García y Mauricio Zabala, respectivamente; junto al Director de Recursos Materiales, Cristian Cedrón; representantes de distintas áreas policiales y de la Contaduría General de Gobierno.



Desde el área de Finanzas de la Policía del Chubut, se expuso la documentación y se verificó el cumplimiento de los requisitos legales en los sobres licitatorios.



El proceso de licitación incluyó a ocho empresas proveedoras que presentaron sus propuestas de los uniformes que deben cumplir con estándares de durabilidad y resistencia teniendo en cuenta que los efectivos policiales se desempeñan en distintos terrenos y contextos a lo largo del territorio provincial.