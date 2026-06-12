El Gobierno del Chubut depositará el aguinaldo el próximo 18 de junio

La Provincia abonará el primer Sueldo Anual Complementario de 2026 a los trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, en el marco de una gestión responsable de los recursos y del cumplimiento de las obligaciones salariales.

El Gobierno del Chubut informa que el próximo jueves 18 de junio se realizará el depósito correspondiente al primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026 para todos los agentes de la Administración Pública Provincial, tanto activos como pasivos.

De esta manera, los haberes estarán acreditados y disponibles en la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut el viernes 19 de junio.

La medida se enmarca en la política de ordenamiento y administración responsable de los recursos provinciales que lleva adelante la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales en tiempo y forma.

Con este depósito, el Ejecutivo provincial efectivizará el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al presente año para la totalidad de los trabajadores estatales y jubilados provinciales.

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