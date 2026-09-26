El gobierno de Rio Negro dispuso asistencia permanente a las familias afectadas en El Manso

Bajo el seguimiento directo del Gobernador Alberto Weretilneck, el Gobierno de Río Negro desplegó una rápida respuesta ante las consecuencias provocadas por las intensas lluvias en la Zona Andina, especialmente en El Manso. Equipos provinciales permanecen en el territorio relevando la situación de cada familia, brindando asistencia y monitoreando la evolución de los ríos ante el aumento de las temperaturas y los deshielos.

Desde las primeras horas, distintas áreas del Gobierno Provincial trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de los pobladores y anticiparse a posibles complicaciones. El operativo comprende asistencia social, prevención sanitaria, seguridad, logística, maquinaria vial y acompañamiento a los productores rurales.

El Gobernador Weretilneck mantiene un seguimiento permanente de la situación y dispuso que todos los organismos provinciales necesarios estén a disposición del operativo, con la prioridad puesta en llegar a cada vecino, garantizar su seguridad y sostener la asistencia durante el tiempo que sea necesario.

Personal de Protección Civil realizó recorridas en los sectores afectados, incluso a pie y por zonas de difícil acceso, para constatar personalmente el estado de las familias. En el sector del kilómetro 24, antes del Puente Verde y en la confluencia de los ríos Foyel y Manso, se detectaron problemas en una pasarela peatonal, que se encuentra descalzada en uno de sus márgenes.

Ante esta situación, los agentes buscaron una vía alternativa a través del filo del cerro para poder llegar hasta las viviendas. Allí asistieron a una vecina de 72 años que vive sola, quien se encuentra en buen estado de salud, y mantuvieron contacto con otras familias del sector. También se confirmó que una familia decidió autoevacuarse preventivamente.

La prioridad es mantener contacto permanente con los pobladores y no dejar a ninguna familia sin asistencia. Los equipos continúan trabajando para cruzar el río y verificar la situación de quienes permanecen en sectores cuyo acceso se encuentra condicionado por el aumento del caudal.

Como medida preventiva, el Consejo Escolar puso a disposición de Protección Civil vehículos y establecimientos educativos. Las Escuelas 92 y 213 de El Manso Inferior y otros espacios de la zona se encuentran preparados para funcionar como centros de recepción, descanso y asistencia en caso de que sea necesario realizar evacuaciones, garantizando además disponibilidad de alimentos y agua potable.

En este sentido, el Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, junto al delegado de Zona Andina, Maximiliano Iglesias, recorrieron la zona del Manso inferior, evaluando la situación de los vecinos y coordinando con agentes sanitarios del lugar. Asimismo entregaron módulos alimentarios, indumentaria e insumos como frazadas y mantas.

En base al relevamiento realizado por agentes sanitario, la cantidad de familias en la zona son 67: 153 personas, entre los que se encuentran tres niños menores de dos años, nueve adultos mayores y dos personas con discapacidad.

En paralelo, el Ministerio de Salud mantiene una supervisión permanente de la situación y de las necesidades que puedan presentarse como consecuencia de la contingencia climática. Hasta el momento no se ha requerido ninguna asistencia sanitaria extraordinaria por fuera de la atención habitual, aunque los equipos permanecen en alerta y preparados para responder ante cualquier necesidad que pudiera surgir.

El operativo incluye además maquinaria de Vialidad Rionegrina y recursos logísticos de Protección Civil, entre ellos un camión y un colectivo. También se evalúan permanentemente las condiciones de los caminos y las medidas de seguridad necesarias para preservar tanto a los vecinos como a quienes trabajan en la emergencia.

También se acompaña a los productores La respuesta provincial alcanza especialmente a las familias rurales cuya producción también está siendo afectada por las condiciones climáticas. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo dispuso 200 fardos de alfalfa y pellets para asistir a los productores y garantizar alimento para el ganado y otros animales. Las distintas áreas provinciales mantienen comunicación permanente con las autoridades locales para disponer rápidamente vehículos, personal, herramientas o insumos adicionales en caso de ser requeridos. El monitoreo continuará durante las próximas horas, especialmente por la posibilidad de que el aumento de las temperaturas y los deshielos provoquen nuevos incrementos en los caudales de los ríos Foyel y Manso. El Gobierno Provincial mantendrá desplegados sus equipos en el territorio y actualizará la información de acuerdo con la evolución de la situación, sosteniendo como prioridad la seguridad, el acompañamiento y la asistencia directa a cada una de las familias afectadas.