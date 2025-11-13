El Gobierno de Chubut promueve la creación del Fondo de Garantía Público que mejorará el acceso de las PyMEs al financiamiento

Elaborada a partir de un trabajo conjunto entre la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, el Ministerio de Producción de Chubut y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la iniciativa prevé la creación de un instrumento para el otorgamiento de garantías a pequeñas y medianas empresas. El proyecto de ley enviado a la Legislatura del Chubut se enmarca en la agenda de desarrollo impulsada por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y la promoción de inversiones en la provincia.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, mantuvo una reunión con integrantes de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior y funcionarios del Gabinete, en el marco del proyecto de ley para la creación del Fondo de Garantía Público enviado a Honorable Legislatura de la Provincia.

La iniciativa, enmarcada en la agenda productiva y de desarrollo impulsada por el mandatario, prevé la implementación, por primera vez en Chubut, de un instrumento que permitirá el acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la provincia, mediante el otorgamiento de garantías.

Participaron de la reunión, los directores de la Agencia, José Ignacio Bellorini -de manera remota-, Carlos Lorenzo y Ricardo Irianni; el ministro de Producción de Chubut, Juan Manuel Pavón; el asesor letrado del Gobierno Provincial, Emiliano Chialva; y la secretaria de Coordinación del Gabinete, Jennifer Contardi.

Agenda productiva

Al respecto, el director de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini, se refirió al proyecto para la creación del Fondo de Garantía Público Chubut y consideró que «es un instrumento muy importante para el acceso al financiamiento de las PyMEs Chubutenses, a través del otorgamiento de garantías que se podrán aplicar para el acceso al sistema financiero tradicional, es decir créditos bancarios, o bien al Mercado de Capitales mediante instrumentos financieros como el descuento de cheques propios o de terceros, pagarés y obligaciones negociables, entre otros».

La iniciativa «fue trabajada por la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través del contador público y experto en herramientas de financiamiento Luciano Letoile, y el Ministerio de Producción, y constituye un hecho histórico para Chubut, que por primera vez contará con esta herramienta al igual que otras provincias como Buenos Aires, Chaco, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Misiones y Jujuy», precisó el especialista en Tributación.

En cuanto a la agenda de desarrollo impulsada por Torres y que tiene como uno de los actores centrales a la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, Bellorini anticipó que «uno de los principales objetivos de la Agencia para el año próximo es profundizar y fortalecer lo hecho durante el 2025», donde la entidad «ha tenido un rol protagónico en el mapa de las inversiones de la provincia, incluso a pocos meses de su creación».

El funcionario ejemplificó varias de las gestiones concretadas por la Agencia durante el año en curso, «desde cuestiones más silenciosas como la digitalización de libros laborales, hasta la promoción activa de la capitalización de empresas para que sean susceptibles de créditos a la producción, y la creación de la Zona Franca Trelew, un hecho histórico a nivel nacional».

Modernización y apoyo a PyMEs

Por su parte, el flamante ministro de Producción de Chubut, Juan Manuel Pavón, resaltó la importancia del Fondo de Garantía Público, indicando que «esta nueva herramienta tiene dos grandes objetivos: por un lado, promover la inclusión financiera de las PyMEs que hoy no tienen acceso al crédito, y por otra parte, generar adicionalidad en aquellas que hoy trabajan en el sistema, mejorando las condiciones de operatividad».

Asimismo, el ministro puso en relieve que «el Banco del Chubut, trabajando en línea con el Fondo de Garantía, genera una fuerte sinergia complementando la oferta y permitiendo a las empresas obtener financiamiento, incluso sin poseer activos suficientes considerando la normativa bancaria, como garantía».

En otro orden, el funcionario recientemente designado por el Gobernador ratificó que, a partir de su nueva gestión al frente de la cartera productiva, «vamos a articular de manera directa con la Agencia de Inversiones, que será la puerta de entrada del sector privado y el canal para coordinar la agenda de inversiones para la provincia», agregando que desde el Ministerio «priorizaremos aquellos proyectos que fortalezcan las cadenas de valor, impulsen la innovación y generen impacto real en el territorio».

Competitividad y valor agregado

Sobre la planificación para futuras inversiones basadas en el fortalecimiento de Chubut como una jurisdicción competitiva a nivel nacional, Pavón remarcó que «las zonas francas de Trelew y Comodoro Rivadavia ocuparán un lugar estratégico en esta agenda, y nuestro objetivo es que se transformen en espacios de generación de valor agregado, donde la materia prima chubutense se procese, se transforme y se exporte con mayor competitividad», y expresó que «queremos que sean verdaderos polos de desarrollo, que impulsen empleo, innovación y arraigo en cada región, ya que Chubut tiene el talento, la ubicación y la capacidad para convertirse en un polo de innovación, producción y exportación con alto valor agregado, donde la articulación público-privada será nuestra herramienta central para construir una provincia moderna, productiva y con más oportunidades».

Facilitar la llegada de inversiones

Por otra parte, el representante de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, Ricardo Irianni, puso en relieve que el ente «es una herramienta para acercar, informar y conectar interesados en invertir en las distintas actividades productivas que se realizan en la provincia, con productores, empresarios, municipios y autoridades provinciales», y destacó que el objetivo «es trabajar sobre el potencial que tiene nuestra provincia y las distintas alternativas productivas posibles».

En el mismo tenor, el integrante del Directorio de la Agencia, Carlos Lorenzo, señaló que «la Agencia se encarga de sugerir herramientas legales o modificaciones de las vigentes para reducir trámites y facilitar la llegada de nuevas inversiones, constituyéndose como el nexo y canal natural de comunicación entre inversores y el Ministerio de Producción».

Agencia de Inversiones y Comercio Exterior

Creada durante la actual gestión provincial, la Agencia se constituye como un ente público no estatal, que tiene como objeto la promoción de las inversiones y el desarrollo del comercio exterior de la provincia del Chubut, coordinando las acciones de empresas privadas y estatales y demás organismos públicos.

Asimismo, el organismo tiene por objeto ser el primer y principal punto de contacto de los inversores y exportadores con las autoridades de la Provincia del Chubut y coordinar las acciones para concretar y expandir inversiones y exportaciones aportando agilidad, eficiencia y transparencia.



