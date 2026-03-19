El Gobierno anunció el relanzamiento del Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil”

Desde hace 9 años que no se realiza, por lo que su recuperación constituye un espacio central para visibilizar y reconocer la producción artesanal del Chubut. La novedad se dio a conocer en el marco de la primera sede del renovado Encuentro Provincial de Artesanos 2026 que se realizó en Rawson con una gran participación.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, anunció el relanzamiento del Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil”, una iniciativa emblemática para el sector que volverá a realizarse tras 9 años de ausencia, y que tiene como objetivo poner en valor la producción artesanal y el patrimonio cultural de la provincia.

El anuncio fue realizado en el marco del acto de cierre de la primera sede del 32° Encuentro Provincial de Artesanos, desarrollado en la Plaza Peatonal del Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, donde se vivieron dos jornadas colmadas de propuestas culturales, capacitaciones, feria y espectáculos en vivo.

En ese contexto fue que se reveló el relanzamiento del Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil”, una convocatoria que no se realiza desde el año 2017 y que volverá a constituirse como un espacio central para visibilizar y reconocer la producción artesanal de toda la provincia.

Podrán participar artesanos residentes en Chubut con una antigüedad mínima de 2 años, quienes podrán presentar hasta tres piezas que serán evaluadas en distintas instancias, incluyendo una etapa de preselección virtual y una evaluación presencial por parte de un jurado especializado.

Las obras seleccionadas formarán parte del Salón y competirán por importantes premios adquisición, que se incorporarán al Patrimonio Cultural de la provincia, entre ellos un primer premio de 3.000.000 de pesos, un segundo de 2.000.000 y un tercero de 1.000.000 de pesos, además de premios especiales a la artesanía tradicional y al diseño e innovación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de agosto de 2026, pudiendo realizarse de manera presencial en la Subsecretaría de Cultura en Rawson o por correo electrónico. El proceso continuará con las etapas de admisión, evaluación del jurado e inauguración del Salón prevista para el 29 de septiembre, extendiéndose hasta el 29 de octubre.

Para más información, se puede escribir un correo electrónico a artesaniasdelchubut@gmail.com

Encuentro de Artesanos

En tanto en esta primera sede del renovado formato del 32º Encuentro Provincial de Artesanos participaron más de 40 puestos de feria entre artesanos y emprendedores provenientes de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, Gastre, El Hoyo y Epuyén, quienes expusieron y comercializaron trabajos en distintos oficios como textil, madera, metales, cerámica, cuero y vidrio.

La feria estuvo acompañada por food trucks, una carpa de emprendedores con el sello Origen Chubut, presencia de artesanas del programa Tejiendo Futuro, emprendedores de Rawson y espacios institucionales vinculados al sector lanero. También se instaló un stand de la Municipalidad de Epuyén, donde se brindó información sobre la próxima sede del encuentro.

En este Encuentro también se presentó el programa “Raíz Emprendedora” que brindó información sobre herramientas financieras y el programa Chubut Emprende destinado a fortalecer el desarrollo de proyectos productivos.

Uno de los grandes atractivos del encuentro fue la presencia del camión escenario “Ritmos Argentinos” de la Secretaría de Cultura de la Nación, que llegó por primera vez a la Patagonia y se instaló como escenario móvil para presentaciones musicales, con la participación de artistas regionales e invitados.

Durante ambas jornadas también estuvo presente el Bibliomóvil, con propuestas de lectura y actividades culturales para toda la familia.

El encuentro incluyó además capacitaciones y talleres destinados a fortalecer los oficios artesanales, con propuestas en fieltro, soguería, cestería, cerámica y construcción de hornos efímeros, a cargo de referentes y docentes de distintas localidades.

El 32° Encuentro Provincial de Artesanos continuará con sus próximas sedes en Epuyén, los días 3 y 4 de abril, y en Rada Tilly, el 23 y 24 de mayo, consolidando así este formato itinerante que recorre distintos puntos del territorio chubutense.

Reconocimientos y premios

Antes del espectáculo final, se realizó la entrega de premios y menciones especiales con la participación del subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié; el director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Epuyén, Juan Ignacio Reyes Castaño; y la directora general de Industrias Culturales, Libia Cambra.

En ese marco, se entregó un reconocimiento a la trayectoria a la artesana textil Ermelinda Painequeo, de Trelew, destacando su aporte a la preservación de saberes ancestrales.

El jurado otorgó además una mención especial a “Hilando Caminos”, de Trelew, por su labor en la transmisión del oficio textil y la calidad de sus piezas.

El premio al Mejor Puesto, con un reconocimiento económico, fue para la artesana Rosana Velázquez, de Comodoro Rivadavia, por su espacio “Con olor a Oveja”, en tanto que el Premio Adquisición a la Mejor Obra Artesanal del 32° Encuentro Provincial de Artesanos (Sede Rawson), con un premio en efectivo, fue otorgado a la pieza “Cocina Económica”, realizada por la artesana Susana Elisabet Patterson, de Trelew, que pasará a integrar el Patrimonio Cultural de la provincia.