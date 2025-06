El Gobierno amenaza con reducir un 50% la planta de ANAC y ATE protesta mañana en todos los aeropuertos del país

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accedió a un documento oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el que se planea un recorte del 50% de la planta y el inicio de un proceso de retiros voluntarios. Ante esta situación, el sindicato protestará mañana miércoles 4 de junio en todos los aeropuertos del país y evalúa profundizar las medidas de fuerza afectando todos los vuelos antes de fin de mes. “Tiene que quedar claro que no somos los trabajadores, sino las políticas del Gobierno las que ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aerocomerciales. Sin lugar a dudas, este proyecto para reducir más de un 50% la planta de personal de la ANAC que se filtró está orientado a producir el vaciamiento del organismo como intento de que el mismo sea privatizado”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. “Este ajuste que pretenden llevar adelante en la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Existen auditorías internacionales que han señalado la falta de personal”, agregó el dirigente estatal. “Este miércoles vamos a protestar en todos los aeropuertos pero el mandato de las asambleas y los plenarios es claro: si no existen respuestas, la próxima semana vamos a profundizar nuestra medida y no descartamos la paralización total de las actividades”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional. El plan de recorte implica la reducción de 793 agentes de la planta permanente de los 1554 que hay en la actualidad a partir de sus pases a disponibilidad, jubilaciones y el cambio de funciones sin las especificaciones necesarias. Luego de esa masiva reducción, se ofrecerían retiros voluntarios que comprendería a alrededor de 600 agentes para continuar con el plan de achique del organismo. Este ajuste también afectará a más de 300 trabajadores precarizados con contratos y los denominados artículo 9. Cabe recordar que en los últimos días asumió mediante el Decreto 360/25 el nuevo administrador nacional del organismo, Oscar Villabona. La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en más de 27 aeropuertos de todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar esta actividad en el país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos. Es por eso que ATE responsabiliza directamente al Gobierno por los inconvenientes que puedan surgir en los aeropuertos de todo el país tanto a los usuarios, al personal en general y a todos los actores del sistema aeroportuario.