El Gobierno acordó mejoras salariales y recategorizaciones automáticas para auxiliares de la Educación

El acuerdo alcanzado con los gremios contempla la actualización mensual de los salarios por IPC hasta diciembre y un incremento progresivo del adicional por zona. Además, se estableció un régimen de recategorizaciones basado en la antigüedad de los trabajadores.

El Gobierno del Chubut alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los representantes gremiales de los auxiliares de la Educación, que contempla mejoras salariales para el sector y avances en la carrera de los trabajadores a partir de la implementación de un régimen de recategorizaciones automáticas.

Del encuentro participaron los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y de Economía, Gustavo Paz, junto a autoridades de la Secretaría de Trabajo y representantes de ATE y UPCN.

Durante la reunión, se acordó la actualización mensual y acumulativa de los salarios por IPC nacional hasta diciembre, junto con un incremento progresivo del adicional por zona, que alcanzará el 90% en noviembre. A su vez, se avanzó en la implementación de recategorizaciones automáticas para los auxiliares de la Educación, de acuerdo con la antigüedad de cada trabajador y sin necesidad de iniciar el trámite de manera individual.

Actualización por IPC y aumento del adicional por zona

En materia salarial, las partes acordaron incorporar al sueldo básico, mes a mes y de manera acumulativa, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado el mes inmediato anterior, durante el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026.

A esta actualización se suma una mejora progresiva del adicional por zona, que pasará del 51% al 90%. El incremento comenzará en agosto, cuando alcanzará el 60%; continuará con un 70% en septiembre, un 80% en octubre y llegará al 90% en noviembre.

Recategorizaciones automáticas

Además, se acordó la implementación de un régimen de recategorizaciones automáticas para el personal auxiliar de la Educación, estableciendo un procedimiento para que los cambios de categoría se produzcan de manera sistemática, de acuerdo con la antigüedad de cada trabajador.

El nuevo mecanismo establece que las recategorizaciones serán realizadas de oficio por las áreas de Recursos Humanos, sin necesidad de que el trabajador presente una solicitud previa y conforme a las escalas de antigüedad establecidas para el sector. También se reconocerá, para el cómputo de la antigüedad, el tiempo de servicio prestado bajo la modalidad de horas cátedra.

Asimismo, se estableció un proceso anual de recategorización: se tomará la antigüedad reconocida al 31 de enero de cada año y durante febrero se realizará el procesamiento correspondiente, con impacto automático en la liquidación de haberes del mes siguiente.

De esta manera, los acuerdos alcanzados permiten avanzar tanto en la actualización salarial como en el reconocimiento de la carrera de los auxiliares de la Educación, incorporando un mecanismo que brinda mayor previsibilidad a las recategorizaciones y evita que cada trabajador deba iniciar individualmente el trámite.



