El GEOP capacitó a personal especializado para fortalecer su respuesta ante escenarios de alta complejidad

El Grupo Especial de Operaciones culminó el segundo Curso de Brechas, desarrollado en el marco del Plan Anual de Capacitación Policial. La instancia de formación tuvo como finalidad reforzar la preparación profesional y potenciar las capacidades operativas de los agentes.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía del Chubut, realizó la ceremonia de finalización del II Curso de Brechas del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), destinado a perfeccionar las habilidades del personal especializado para intervenir en escenarios de alta complejidad.

La ceremonia de cierre tuvo lugar en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en Rawson y contó con la participación del jefe de la fuerza, comisario general Andrés García; el subjefe, comisario general Mauricio Zabala; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; integrantes de la Plana Mayor; el jefe del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), comisario Cristian Soto; autoridades de distintas dependencias y familiares de los cursantes.

La capacitación estuvo dirigida a agentes que contaban con el curso básico de Grupo Especial Policial aprobado. De los 15 lugares previstos, 13 participantes aprobaron la instancia y recibieron sus certificados.

Temáticas

Enmarcado en la Resolución N.º 22/2026 JP-DFyCP-AFC e incorporado al Plan Anual de Capacitación Policial, el programa abordó técnicas de apertura mecánica, manual y especial de estructuras, fundamentales para facilitar el acceso a inmuebles y recintos cerrados durante procedimientos de alto riesgo.

Asimismo, incluyó prácticas tácticas de ingreso y trabajo en equipo bajo situaciones de presión, además de contenidos complementarios sobre autocuidado emocional para integrantes de grupos de élite y asistencia ante emergencias.

Formación y profesionalización policial

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa impulsando instancias de capacitación y perfeccionamiento destinadas a fortalecer la preparación profesional de la Policía provincial y mejorar sus capacidades operativas.

Estas iniciativas forman parte de una política orientada a consolidar una fuerza cada vez más preparada, con personal especializado y herramientas adecuadas para afrontar intervenciones de alta complejidad, en cumplimiento de su función de brindar seguridad y protección a la comunidad.

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