El Festival Artístico Audiovisual FAA! tendrá su 11.ª edición en El Bolsón

Del 25 al 29 de noviembre, la programación reunirá proyecciones, competencias, talleres y actividades de artes y diseño. Se destacan una película de Lucrecia Martel y un conversatorio con el guionista Patricio Vega.

Bariloche, 4 de noviembre de 2026.- El Bolsón será sede de la 11.ª edición del Festival Artístico Audiovisual FAA!, que se realizará del 25 al 29 de noviembre de 2026 en distintos espacios de la localidad. Durante cinco jornadas, el encuentro reunirá a estudiantes, realizadores, artistas, docentes y público para compartir producciones y experiencias vinculadas con el audiovisual, las artes, la cultura y el diseño.

Bajo la consigna «¿Qué querés manifestar?», el festival propone un espacio de encuentro entre diferentes formas de crear, narrar y expresarse. La programación incluirá muestras y competencias de cortometrajes, animación, videoclips y videodanza, además de producciones estudiantiles, documentales y cortos patagónicos.

Entre las propuestas se destacan la proyección de Nuestra Tierra, de la directora argentina Lucrecia Martel; la participación del Festival FAN como festival invitado; y la presentación de Fuera de Combate, acompañada por una charla con su equipo.

La formación tendrá un lugar central, con talleres, seminarios y conversatorios sobre distintos procesos de creación y producción. Se ofrecerá la actividad «Ficciones para sobrevivir: autoficción, política y deseo», a cargo de Ximena Rojas Valdiviezo, junto con propuestas sobre fotografía, Foley, videoinstalación, construcción de mundos de fantasía y participación de las mujeres en el cine mudo.

También se realizará un conversatorio con el guionista argentino Patricio Vega, quien compartirá su proceso de escritura y su experiencia en producciones como Hermanos y Detectives y Los Simuladores.

La agenda se extenderá a la música, la fotografía, la pintura y la indumentaria. Entre las actividades previstas se encuentran Sunset FAA!, Ensamble Juvenil, un desfile de indumentaria, karaoke de películas, una jam de pintura y fotografía con DJ en vivo, Noches FAA! y RAVE FAA!.

La programación y las novedades podrán consultarse en las redes oficiales del festival: Instagram y Facebook, @faa.audiovisual, y YouTube, @faafestival2026.