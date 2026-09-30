El destino cordillerano fortalece su promoción y busca nuevas oportunidades para el desarrollo turístico



El destino cordillerano fortalece su promoción y busca nuevas oportunidades para el desarrollo turístico

Lago Puelo dijo presente en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), uno de los principales encuentros de la industria turística de la región, que se desarrolla del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

En representación de la Municipalidad de Lago Puelo participó Sebastián Oliva, secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Producción, quien encabezó la presencia de la localidad en este importante espacio de promoción, encuentro y vinculación del sector turístico.

La FIT reúne durante cuatro jornadas a destinos, provincias, municipios, empresas, prestadores, operadores y profesionales de distintos puntos del país y del mundo. En esta edición aniversario, la organización prevé superar los 150.000 visitantes, consolidando a la feria como una enorme vidriera para mostrar destinos y generar nuevas oportunidades.

Para Lago Puelo, participar de este evento significa llevar nuestra localidad a nuevos mercados, mostrar sus paisajes, sus propuestas y su identidad, y generar vínculos que permitan seguir posicionando al destino dentro de la oferta turística de la Patagonia.

Durante la feria también se desarrollan rondas de negocios, espacios de capacitación, encuentros profesionales y diferentes propuestas destinadas a conectar destinos con operadores y actores de la cadena turística. FIT destaca precisamente estos espacios como herramientas para generar contactos, oportunidades comerciales y mayor visibilidad.

Promocionar Lago Puelo es apostar al desarrollo

La participación en FIT forma parte de una mirada de gestión que busca fortalecer la actividad turística como motor de desarrollo local, promoviendo no solamente los atractivos naturales de Lago Puelo, sino también el trabajo de prestadores, emprendedores, productores y comerciantes que forman parte de la economía de nuestra localidad.

En este sentido, el intendente Iván Fernández impulsa una política de promoción que entiende que mostrar Lago Puelo, generar vínculos y abrir nuevas oportunidades es también trabajar por el crecimiento de la comunidad.

“Queremos que Lago Puelo esté presente donde se habla de turismo, donde se generan oportunidades y donde se encuentran los destinos con quienes pueden ayudarnos a seguir creciendo. Promocionar nuestra localidad es apostar al trabajo de nuestros prestadores, emprendedores y comerciantes”, destacó el intendente Iván Fernández.

Desde la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Producción se continúa trabajando para posicionar a Lago Puelo como un destino de naturaleza, experiencias y actividades durante todo el año, fortaleciendo la articulación con el sector privado y generando nuevas herramientas de promoción.

La presencia en FIT representa, de esta manera, una oportunidad para que Lago Puelo siga estando en la agenda turística nacional e internacional, llevando el nombre de nuestra localidad a miles de personas y construyendo vínculos que puedan transformarse en nuevas visitas, inversiones, emprendimientos y oportunidades para nuestra comunidad.

Lago Puelo se muestra, se promociona y sigue construyendo oportunidades.