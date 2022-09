  El cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo declaró la emergencia financiera

La decisión fue tomada por unanimidad el viernes 02 de septiembre, por la nueva comisión directiva de la asociación, tras realizar un análisis y balance económico, del que surge como principal motivo, que a la fecha, las rendiciones de los subsidios nacionales se encuentran atrasadas por observaciones o falta de rendición de las mismas. Igualmente se informó y dejó en claro que el cuartel seguirá funcionando y brindado sus servicios ante situaciones de emergencia que demanden la comunidad.

Muestra de ello, fue las intervenciones realizadas durante la jornada del martes (6), en la que se el cuerpo de bomberos voluntario asistió en seis incendios de interface, y una colaboración en siniestro ígneo con sus pares de Lago Puelo; sumando a esto un incendio estructural en rincón de Lobos (miércoles 7), y la intervención en situación de alerta ocurrido en la casa de la cultura (viernes 9), por problema en sistema eléctrico.

La nueva presidenta de la asociación , Sofía Cerella, en diálogo con Noticias de la Comarca, transmitió tranquilidad a los vecinos de la localidad y la Comarca Andina, al asegurar que “el cuartel va a seguir funcionando, tenemos muchísima predisposición por parte de los bomberos voluntarios de todo el cuerpo activo, si bien la situación financiera-económica es crítica, no hay deudas esto es importante destacarlo, pero la realidad es que a la fecha las finanzas nos permiten el funcionamiento diario, pero no nos permiten inversiones y gastos extraordinarios “.

Nuestra institución debe rendiciones de subsidios desde el año 2014 en adelante, esto no quiere decir que las comisiones anteriores no hicieron nada, lo que sucede es que hay observaciones en las presentaciones que ahora hay que re confeccionarlas y subsanarlas. También hay algunos aportes de subsidios nacionales que no fueron rendidos por distintas cuestiones (plazos, administrativas, pandemia…). Al respecto Cerella dijo “No hay ninguna irregularidad ilegal, pero si hubo una cuestión de desprolijidad administrativa … Hoy la realidad es que son 11 los subsidios que hay que en parte corregir y en parte rendir de cero, es nuestra prioridad, es fundamental poder rendirlos”.

Por su parte Mónica Smit-Revisora de Cuentas- añadió que otro tema sobre el que se encuentran abocados es la rendición de dos ejercicios pendientes en su puesta al día. “La comisión que se conformó, tiene varias integrantes que han sido bomberos, eso aporta un conocimiento particular de cómo funciona la institución. Estamos muy entusiasmados, creemos que vamos a sacar adelante la institución “, sostuvo Smit.

Guardia del cuartel se están recibiendo donaciones contra recibo oficial de la institución de quienes deseen colaborar. También están disponibles las planillas para asociarse; así mismo se informó que se condonó la deuda de socios de bomberos hasta agosto del 2022, por lo que quienes deseen seguir siendo socios pueden acercarse a pagar dentro de sus posibilidades económicas los meses que deseen.

Bingo día de la madre

La primera acción de recaudación, va a ser un bingo show para el día de la madre, con variados premios y un excelente buffet, se espera un evento de encuentro y diversión. Próximamente se va a estar informando sobre la venta de cartones, premios, lugar, fecha y hora.

Integrantes de la nueva comisión directiva

Presidente: Sofía Cerella

VicePresidente: Juan Miranda

Tesorera: Laura Fernandez

Secretario: Julián Rapoport

1 vocal titular: Martín Morrás

2 vocal titular: Marcelo González.

1 vocal suplente: Diana Pérez Gubicz

2 vocal suplente: Claudia Yobanolo

Revisor de cuenta titular: Mónica Smith

Revisor de cuenta suplente: Guillermo Iturrieta.