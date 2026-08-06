El Comité Olímpico Argentino se reunió en la Casa del Chubut con el Ente Patagónico del Deporte

Fue en el marco de la agenda de trabajo del EPADE a fin de presentar en Buenos Aires los Juegos JADAR Junior Rosario 2027.

En el marco de la segunda Reunión Ordinaria del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), que se está desarrollando en la Casa del Chubut en Buenos Aires con la participación de las seis provincias patagónicas, se hizo presente el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), Mario Moccia, a fin de presentar los Juegos “JADAR Junior” (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento), que se disputarán del 1 al 10 de abril de 2027 en Rosario.

Durante el encuentro estuvieron presentes el director General de la Casa del Chubut, Federico Puratich; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rosario y director ejecutivo de los Juegos, Diego Sebben; además de los presidentes, secretarios y autoridades deportivas de las seis provincias patagónicas que integran el Ente Patagónico del Deporte.

Durante la exposición, Moccia y Sebben brindaron detalles sobre la organización de los “JADAR Junior”, su estructura competitiva, los objetivos deportivos y el legado que dejará el evento para el desarrollo de los jóvenes atletas argentinos.

La presentación formó parte de la agenda de trabajo de la reunión del EPADE, donde las seis provincias patagónicas avanzan en la reestructuración de los Juegos EPADE, ParaEPADE y Juegos de Integración Patagónica (JIP), fortaleciendo la articulación regional y la planificación de futuras competencias.

Luego del encuentro, Moccia agradeció el espacio de trabajo conjunto: “Estoy muy contento, nos invitaron a participar de esta reunión con el Ente Patagónico, con los secretarios de Deportes de la Patagonia, y aprovechamos la oportunidad para atender distintos temas de interés para la gestión del deporte y fundamentalmente los avances que llevamos con la propuesta de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento ‘JADAR Junior 2027’, los acuerdos firmados con las federaciones nacionales y las propuestas para cada una de las provincias”.

Cabe destacar que la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento para menores de 21 años se llevará a cabo entre el 1 y el 10 de abril del año que viene en la ciudad santafesina de Rosario.

Asimismo, Moccia detalló: “También tratamos la posibilidad de avanzar en un encuentro durante el mes de septiembre invitándolos a ser parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y otros temas de interés como el programa de gestión federal de alto rendimiento que es el CReAR Federal, y distintos aspectos más con la evaluación de lo que fueron el año pasado los JADAR de mayores, la propuesta de este año y las posibilidades de optimizar juntos la gestión del deporte”.

Patagonia, pionera en eventos deportivos regionales

Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Argentino resaltó el trabajo en el sur del país: “Hablamos sobre lo que está trabajando el Ente Patagónico de cara a lo que son los Juegos EPADE y Para EPADE del próximo año, lo que para nosotros es muy importante porque la Patagonia es pionera en este tema de poder tener eventos regionales, no sólo con los EPADE sino también con los Juegos de la Araucanía, y todo el desarrollo de las actividades que permitan el crecimiento en esta materia, y la posibilidad de que los chicos puedan tanto a nivel de deportes convencionales como adaptados, tener un canal de participación y de desarrollo”.



